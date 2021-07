WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) pada Minggu (11/7) mengirim sebuah tim teknis ke Haiti untuk meninjau keamanannya dan kebutuhan lain pasca-pembunuhan Presiden Jovenel Moise pekan lalu.

Seorang pejabat senior AS mengatakan kepada Reuters bahwa belum jelas instansi AS mana yang terlibat. Tim itu berencana melaporkan hasilnya ke Presiden Joe Biden, sebelum AS mengambil keputusan apapun terkait keterlibatan yang lebih jauh dalam pergolakan di negara Karibia itu.

AS sebelumnya menolak permintaan Haiti untuk mengirim pasukan untuk mengendalikan kekerasan sporadis terkait pembunuhan Moise pada Rabu (7/7). Dia ditembak mati di kediamannya di Port-au-Prince, Ibu Kota Haiti.

Polisi Haiti mengatakan dua warga AS dan 26 warga Kolombia, sebagian diantaranya mantan tentara Kolombia, terlibat dalam serangan itu. Sejumlah tersangka warga Kolombia masih buron.

Pejabat pemerintahan Biden mengatakan AS juga akan berkonsultasi dengan mitra-mitra regional mengenai pergolakan di Haiti dan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

