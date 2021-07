JAKARTA-Memulai sebuah bisnis kerap dihadapkan pada banyak tantangan dan keraguan, mulai dari saat memilih jenis produk, jenis usaha, hingga khawatir tidak dapat mengakses pasar. Sesi berbagi pengalaman dari pelaku usaha kecil dalam membangun usahanya sejak dimulai, bertahan dari permasalahan, hingga sukses mengakses pasar lokal atau bahkan ekspor, seringkali menjadi jalan masuk bagi calon pengusaha yang ingin mulai berbisnis. Apalagi pada saat pandemi seperti sekarang, strategi, kiat – kiat, hingga ide – ide berbisnis menjadi semakin penting dan membantu.

Untuk itulah, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengajak 10 UMKM pilihan yang sebagian besar sudah sukses menapaki pasar internasional untuk berbagi dalam Festival Ide Bisnis BNI by Xpora. Event yang digelar secara virtual ini akan mulai dari 29 Juli 2021 hingga 3 Agustus 2021. Tidak hanya itu, rangkaian acara ini juga bakal dikunjungi oleh beberapa menteri terkait, yaitu Menteri BUMN RI Erick Thohir, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Pariwisata Sandiaga Salahudin Uno, serta Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki.

Ke-10 UMKM tersebut merupakan pelaku usaha gigih yang masuk ke dalam kelompok Entrepreneur Heroes BNI, yang terpilih dari banyak UMKM dan layak memberikan edukasi kepada UMKM lainnya. Bagi Anda yang ingin memulai atau mengembangkan bisnis, ada banyak solusi yang bisa dilakukan untuk tetap bangkit di tengah pandemi. Salah satunya dengan melakukan inovasi dan adaptasi dalam berbisnis.

Salah satu pembicaranya adalah Founder Kekean Wastra, Achmad Nur Hasim, yang telah berhasil berkolaborasi dengan perancang busana terkenal, Christian Dior pada tahun 2020. Berkat kerja kerasnya, produk tenunan kain Endek Bali miliknya pun menjadi bagian dari koleksi musim semi dan musim panas 2021 dan mejeng pada peragaan busana ‘Paris Fashion Week’ 2020.

Ada juga Founder Rorokenes, Syanaz Nadya Winanto, yang akan berbagi pengalaman seputar kesuksesannya menghadirkan produk lokal berstandar Internasional. Berawal dari usaha rumahan dengan satu penjahit dan satu helper, Rorokenes kini telah memiliki workshop dengan puluhan karyawan. Produk tas tenun Rorokenes pun kini telah mendunia hingga ke Jepang, Singapura, Amerika, Prancis, dan Hong Kong. Uniknya, tas buatan Rorokenes sempat ditahan di Rusia karena memiliki kualitas sekelas Louis Vuitton dan berharga ratusan juta rupiah.

Tak hanya produk kriya, Webinar ini juga akan menghadirkan CEO DusDukDuk, Arif Susanto yang menjadi salah satu tokoh Forbes 30 under 30. Capaian ini berhasil didapatkan berkat usahanya menyulap kardus bekas menjadi kursi dan meja, yang tak hanya cantik, tapi juga kuat dan fungsional. Berkat eksistensinya yang terus naik, Dus Duk Duk kini dipercaya banyak klien dari brand ternama seperti Honda dan H&M. Selain itu produk-produk Dus Duk Duk sudah mulai diekspor ke Milan, Belanda, Australia, Amerika, Malaysia dan Thailand. Cocok kan.

Tidak itu saja, terdapat UMKM jagoan lainnya yang akan berbagi cerita suksesnya dalam berbisnis. Kesembilan Entrepreneur Heroes BNI antara lain, Founder Plepah Rengkuh Banyu Mahandaru, Founder Arane Elsana Bekti Nugroho, Founder Yuasafood Trisula Juwantara, Founder Naruna Keramik Rou Wibisono, dan Paprici Segar Barokah Rici Solihin.

Ada pula Founder Bali Alus Ni Kadek Eka Citrawati, Founder Frinsa Agrolestari Wildan Mustofa, Founder Cau Cokelat Kadek Surya, dan Founder Minaqu Indonesia Ade Wardhana Adinata. Seluruh cerita inspiratif dari para Entrepreneur Heroes BNI ini bisa disaksikan selama 5 hari dengan tema berbeda.

From Zero to Hero

Webinar FIB BNI hari pertama akan berlangsung pada 30 Juli 2021 pukul 13.00 - 14.30 WIB.

dengan tema “From Zero to Hero”. Di sesi ini, Entrepreneur Heroes BNI akan membahas tantangan dan pencapaiannya dari bisnis yang dijalani.

Selanjutnya di hari kedua, Entrepreneur Heroes BNI akan berbagi insight dan pengalaman berbisnis dengan tetap menjaga lingkungan sekitar. Cerita ini akan disajikan dalam tema webinar “Idea Innovation: When Business Can Impacting Our Earth” pada 31 July 2021 pukul 16.00 - 17.30 WIB.

Menariknya lagi, di hari ketiga Webinar FIB BNI menghadirkan tema “Show to The World” untuk membahas pengalaman bisnis Entrepreneur Heroes BNI hingga membawa harum nama Indonesia di kancah dunia. Webinar ini bisa disaksikan pada 1 Agustus 2021 pukul 16.00 - 17.30 WIB.

Tak hanya itu, Webinar FIB BNI juga menampilkan para Entrepreneur Heroes BNI yang akan bercerita pengalaman berbisnis sambil membudidayakan komunitas petani Indonesia. Diskusi ini akan ditampilkan lewat tema “Growth Together, Help Together” di hari keempat pada 2 Agustus 2021 pukul 13.00 - 14.30 WIB.

Sementara di hari terakhir, para Entrepreneur Heroes BNI yang akan berbagi inovasi dalam memulai dan mengembangkan bisnis lewat tema “Be Young, Be Creative, Be Different”. Adapun webinar ini akan berlangsung pada 3 Agustus 2021 pukul 13.00-14.30 WIB.

