JAKARTA - Prajurit Angkatan Darat Amerika Serikat (U.S. Army) dan TNI AD Indonesia akan mengikuti latihan bersama Garuda Shield 2021 dari 4 hingga 14 Agustus 2021 di Pusat Latihan Tempur Baturaja, Amborawang, dan Makalisung. Latihan yang disponsori oleh U.S. Army Pacific ini akan melibatkan sekira 1.000 prajurit U.S. Army dan 850 prajurit TNI AD.

Garuda Shield 2021 bertujuan meningkatkan kemampuan interoperabilitas gabungan pasukan melalui pelatihan dan pertukaran budaya. Latihan ini terus memperkuat Kemitraan Pertahanan Utama Amerik a Serikat (AS)-Indonesia serta mendorong kerja sama dalam mendukung kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

Dengan latihan gabungan ini kedua negara mendapatkan peluang yang sangat baik untuk pertukaran profesional dan budaya yang memperkuat kemitraan kedua negara melalui pembelajaran dan pelatihan bersama.

Kedutaan Besar AS di Jakarta dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa pelatihan Garuda Shield 2021 dimulai dengan pertukaran akademik ahli dan pelatihan pengembangan profesional yang berfokus pada pelatihan pada tingkat korps dan di bawahnya; memerangi ancaman konvensional, non-konvensional dan hibrida; serta bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana.

Latihan Pos Komando (CPX) akan fokus pada tugas staf operasi penjaga perdamaian PBB dalam konteks militer gabungan. Geladi Lapangan (FTX) akan melibatkan gabungan elemen-elemen yang menjadi kekuatan masing-masing unit militer, keterampilan fundamental perang untuk meningkatkan interoperabilitas, serta kapasitas operasional gabungan. CPX dan FTX akan berjalan secara bersamaan.

