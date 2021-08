Meski kantor perdana menteri awalnya mengatakan Gonsalves akan tetap berada di rumah sakit "semalam untuk observasi", Menteri Keuangan Camilo Gonsalves, putra sang PM, mengatakan dia akan diterbangkan ke Barbados untuk perawatan lebih lanjut.

Protes dimulai karena rencana untuk melakukan amandemen yang akan menghapus kata "sukarela" dari bagian Undang-Undang Kesehatan Masyarakat yang berkaitan dengan vaksinasi. Langkah tersebut telah memicu kekhawatiran bahwa para pejabat dapat memberlakukan mandat penuh di tengah pandemi Covid-19, meskipun Gonsalves bersikeras bahwa undang-undang tersebut hanya akan berlaku untuk layanan kesehatan garis depan dan karyawan sektor publik tertentu.

