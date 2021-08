Di tengah pandemi yang mengancam hampir di seluruh dunia, beberapa organisasi, perusahaan dan merek dagang telah ikut memberikan kontribusi untuk membantu mengentaskan dampak virus mematikan ini. Perusahaan besar maupun kecil turut serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Termasuk salah satu pelopor perusahaan bumbu masak dari Indonesia, PT Sasa Inti. Sepak terjangnya selama lebih dari 50 tahun di industri makanan menjadikan PT Sasa Inti berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Untuk merdeka dari pandemi banyak yang harus dihadapi, mulai dari krisis penyedia layanan kesehatan, rendahnya pendidikan, dan kurangnya kualitas gizi.

“Karenanya Sasa ikut berjuang, memajukan kualitas manusia negeri dengan berjanji sepenuh hati untuk menaburkan semangat bagi generasi muda, menyajikan inovasi lewat makanan bernutrisi, menghadirkan optimisme supaya negeri kembali pulih dan membawa kebahagiaan agar kita terinspirasi bangkit,” ujar CEO PT Sasa Inti, DR. Rudolf Tjandra.

Beberapa cara PT Sasa Inti dalam bentuk memajukan kualitas pendidikan adalah dengan melakukan beasiswa di berbagai daerah di Indonesia dan fokus melakukan pembangunan sekolah-sekolah di wilayah Indonesia Timur. Selain itu, dengan menghadirkan produk terfortifikasi yang mengandung vitamin, omega 3 dan 6, fiber juga zink sejak tahun lalu adalah salah satu bentuk komitmen Sasa untuk selalu menyajikan inovasi lewat makanan bernutrisi.

Sejak awal pandemi, PT Sasa Inti juga kerap menghadirkan kampanye-kampanye penebar semangat dan optimisme kepada masyarakat agar negeri segera pulih, mulai dari aksi Sasa Got Your Back yang membagikan survival kit selama Covid-19 dan mengedukasi masyarakat untuk saling menjaga, kolaborasi Bersama HIVI dalam lagu Sasa to the Wold yang mengajak warga dunia untuk tetap optimis hingga yang bersinggungan dengan pelayanan kesehatan seperti mengadakan vaksin gratis bersama Walubi dan TNI.

Tak hanya itu, Sasa inti bekerja sama dengan Indonesia PASTI BISA dalam donasi pengadaan oksigen, dan yang terakhir PT Sasa Inti juga berdonasi dalam pengadaan oksigen generator untuk sejumlah rumah sakit di wilayah-wilayah Jakarta, Surabaya, Wonogiri dan Papua.

Sasa Inti berharap oksigen generator tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban rumah sakit dalam pengadaan oksigen, yang mana oksigen generator merupakan mesin penghasil oksigen yang sangat membantu apabila stok-stok oksigen sedang tidak memadai.

Sampai kapan kita bisa merdeka dari penjajahan Covid-19? Sampai kita akhirnya paham bahwa solusi yang sesungguhnya bukan sekadar lewat obat-obatan. Tapi melalui langkah nyata untuk menumbuhkan kualitas manusia di negeri ini. Itulah yang diperjuangkan Sasa, itulah #JanjiSasaUntukIndonesia.

