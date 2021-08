Riau – Setelah berlangsungnya proses serah terima Wilayah Kerja Rokan secara resmi dari PT Chevron Pacific Indonesia kepada SKK Migas dan diteruskan kepada PT Pertamina Hulu Rokan, Pertamina menyambut kehadiran Pertamina Wira (Perwira) baru dari Wilayah Kerja Rokan.

Sebanyak 2.689 pekerja eks PT Chevron Pacific Indonesia telah resmi bergabung menjadi Perwira sekaligus keluarga dan energi baru dari Pertamina.

“Perwira”, panggilan yang ditujukan untuk seluruh pekerja Pertamina, memiliki makna bahwa setiap pekerja Pertamina menjalankan peran sebagai seorang pejuang energi yang berjuang untuk menjamin ketersediaan energi di seluruh pelosok negeri demi menopang keberlangsungan kehidupan masyarakat dan mendorong laju roda ekonomi nasional.

Keberadaan Perwira baru tersebut disambut Pertamina dengan menggelar Town Hall Meeting secara daring (09/08) bersama seluruh pekerja.

Hadir dalam Town Hall Meeting tersebut, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, CEO Subholding Upstream Pertamina Budiman Parhusip, Komisaris Utama Pertamina Hulu Energi Rinaldi Firmansyah, dan Direktur Utama Pertamina Hulu Rokan Jaffee Arizon Suardin

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) selaku Holding Pertamina Group Nicke Widyawati menyampaikan, bahwa pengelolaan Blok Rokan oleh BUMN diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar untuk bangsa dan negara. Kepada 2.689 Perwira, Nicke mengucapkan selamat bergabung sebagai Perwira PHR dan menjadi keluarga besar Pertamina dan menjadikan energi baru Pertamina dan energi baru bagi Indonesia.

“Dengan bergabungnya wilayah kerja Rokan ke Pertamina Group maka terbuka kesempatan untuk sinergi dan kolaborasi dengan seluruh anak perusahaan di Pertamina Group agar kegiatan operasional dapat berjalan dengan lebih optimal," ucap Nicke.

Menyambut Perwira Baru, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi sebagai Subholding Upstream Pertamina Budiman Parhusip berharap agar nilai-nilai dan praktik terbaik yang selama ini telah diterapkan dari wilayah semula agar dapat diteruskan bahkan ditingkatkan di Pertamina Hulu Rokan.

“Pertamina Subholding Upstream menjadi bagian dari Pertamina untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Saya yakin bahwa kehadiran dan dukungan dari rekan-rekan dari Wilayah Kerja Rokan yang telah bergabung, akan memperkuat Subholding Upstream untuk tetap berperan aktif dalam menunjang ketahahan energi nasional, visi dan misi Pertamina Group serta target yang telah diamanahkan kepada Subholding Usptream," kata Budiman.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan Jaffee Arizon Suardin menyampaikan, sambutan hangatnya kepada Perwira Pertamina di Blok Rokan.

“Proses alih kelola ini sudah melalui jalan yang panjang, dan hari ini, 9 Agustus 2021 adalah hari yang baru untuk mendevelop blok ini. Perjuangan baru yang dimulai dengan slogan SUMATERA (Sustainable, Massive, To Grow, Efficient, Resilient, Aggressive) menuju One Team One Goal," tutur Jaffee.

Ucapan selamat datang juga disampaikan oleh Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi Rinaldi Firmansyah.

“Hari ini, Senin, 9 Agustus 2021 merupakan hari penting dan menjadi momen bersejarah yang akan kita kenang, karena hari ini dengan bangga dan penuh sukacita kita menyambut keluarga baru kita, para perwira Rokan," katanya.

Pada Town Hall Meeting, dilakukan penyerahan welcome kit secara simbolis kepada perwakilan perwira dari Wilayah Kerja Rokan. Penyerahan welcome kit secara virtual dari Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan, didampingi Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi sebagai Subholding Upstream. Welcome kit diserahkan kepada Desi Latipayan, perwakilan Pekerja Wanita dengan predikat Pekerja Terbaik yang tergabung di departemen Operation & Maintenance WK Rokan.

Sebagai anak usaha Subholding Upstream Pertamina, PT Pertamina Hulu Rokan menjadi Lead Coordinator untuk mengelola seluruh wilayah kerja hulu migas Pertamina di Sumatera. Sebelum bergabungnya Wilayah Kerja Rokan, sampai dengan Semester I tahun 2021, Regional Sumatera telah memproduksikan minyak sebanyak 49 ribu BOPD dan gas sebanyak 768 juta standar kaki kubik per hari. (CM)

(yao)