WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menegaskan dia berdiri “tepat di belakang” keputusannya untuk menarik pasukan Amerika Serikat (AS) dari Afghanistan dan bahwa ‘jatuhnya’ pemerintah Afghanistan lebih cepat dari yang diperkirakan.

Biden mengatakan dia dihadapkan pada pilihan antara tetap berpegang pada kesepakatan yang dinegosiasikan sebelumnya untuk menarik pasukan AS tahun ini atau mengirim ribuan tentara lagi ke Afghanistan untuk perang dekade ketiga.

Biden mengatakan dia tidak akan mengulangi kesalahan masa lalu dan tidak menyesali keputusannya untuk melanjutkan penarikan.

“Saya berdiri tegak di belakang keputusan saya,” kata Biden dalam pidato yang disiarkan televisi dari Ruang Timur Gedung Putih.

“Setelah 20 tahun, saya telah belajar dengan susah payah bahwa tidak pernah ada waktu yang tepat untuk menarik pasukan AS,” lanjutnya.

“Yang benar adalah: ini terungkap lebih cepat dari yang kami perkirakan. Jadi apa yang terjadi? Para pemimpin politik Afghanistan menyerah dan melarikan diri dari negara itu. Militer Afghanistan menyerah, terkadang tanpa berusaha melawan,” ungkapnya.

Biden mengatakan dia lebih suka menerima kritik atas kejatuhan di Afghanistan daripada menyerahkan keputusan itu kepada presiden kelima. Dia mengatakan keputusan untuk meninggalkan Afghanistan adalah yang tepat untuk AS. Dia mengatakan menjaga kehadiran AS di Afghanistan bukan lagi kepentingan keamanan nasional AS.

Biden mengatakan foto-foto dari Afghanistan – terutama di bandara di Kabul, ketika warga Afghanistan berusaha melarikan diri – sangat menyayah hati.

Video orang Afghanistan yang berpegangan pada pesawat Angkatan Udara AS saat bersiap untuk lepas landas telah beredar luas di Internet.

Biden menyatakan keyakinannya dalam keputusannya untuk melanjutkan penarikan.

“Saya sangat sedih dengan fakta yang kita hadapi sekarang, tetapi saya tidak menyesali keputusan saya,” terangnya.

Dia menambahkan jika misi AS tidak pernah seharusnya menjadi “pembangunan bangsa.”

