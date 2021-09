Pandemi Covid-19 masih berlangsung hingga sekarang, hal ini menjadi alasan Pemerintah memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) guna menekan laju penyebaran virus Covid-19. Tidak lelah, Pemerintah terus mengimbau masyarakatnya untuk segera melakukan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan 6M. Mulai dari memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari makan bersama, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

Pembatasan kondisi karena adanya pandemi Covid-19 yang cukup menantang ini tidak menyurutkan semangat para pelaku kreatif untuk terus berkreasi. Hal ini ditunjukkan oleh salah satu brand lokal kebanggaan Indonesia, Erigo, yang berhasil membawa nama bangsa ke ajang New York Fashion Week.

“Selama dua minggu, kami akan berada di New York dan mudah-mudahan langkah kami bisa menjadi semangat teman-teman brand lokal di tengah badai pandemi,” tutur Muhammad Sadad, CEO & Founder Erigo saat melakukan siaran live Instagram bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, Selasa (31/8).

Dalam siaran live tersebut, Sadad berharap bisa menginspirasi dan memberikan semangat untuk para pelaku ekonomi kreatif di tengah masa pandemi ini. Pada kesempatan yang sama, Menteri Sandiaga meminta dukungan seluruh masyarakat Indonesia untuk kesuksesan Erigo di ajang New York Fashion Week. Erigo telah membuktikan kerja keras dan antusiasme menembus pasar internasional.

“New York Fashion Week adalah semacam olimpiade untuk produk fesyen. Kami berharap ini akan menjadi awal penetrasi pasar internasional untuk Erigo,” ujar Sandiaga. Selain itu, Menparekraf juga berharap dengan keberangkatan Erigo ini dapat membantu membangkitkan dan memulihkan ekonomi, khususnya industri ekonomi kreatif.

Berkolaborasi dengan sejumlah selebritas dan influencer seperti Gading Martin, Luna Maya, Enzy Storia, Febby Rastanty, Denny Sumargo, Alika Islamadina, Uus, Arief Muhammad, Ayla Dimitri, dan Den Dimas, Erigo siap meramaikan New York Fashion Week the Show Spring/Summer 2022. Erigo akan menampilkan lini Erigo X yang secara eksklusif memang diciptakan untuk tampil pertama kali di pagelaran ini. Erigo sendiri menjadi brand lokal pertama untuk kategori mens wear yang tampil pada New York Fashion Week.

Sebelumnya, Erigo berhasil menampilkan koleksi terbarunya melalui videotron yang berada di Times Square New York pada bulan Maret lalu. Kabar baik ini diberitakan oleh Erigo melalui akun Instagram dengan membawa kampanye #STOPASIANHATE.

Prestasi yang diraih Erigo menembus pasar internasional tentunya sangat membanggakan apalagi jika dilihat ke belakang perjuangan Sadad membangun brand Erigo tidaklah mudah. Berawal dari brand kecil yang dimulai dari sebuah apartemen di kota Depok, Erigo berhasil menjadi salah satu kiblat dari clothing trend yang ada di #DiIndonesiaAja.

Perjalanan Erigo bisa sampai di titik ini tidak mudah. Brand yang berfokus pada fesyen kasual ini sebelumnya memiliki nama Selected and Co, hingga pada tahun 2013 memutuskan untuk re-branding menjadi Erigo.

Meski demikian, nama Erigo tidak serta merta langsung dikenal oleh masyarakat. Muhammad Sadad, CEO & Founder Erigo, saat itu kerap mengikuti beragam event lokal untuk meningkatkan penjualan secara offline. Tidak berhenti di sana, Erigo mencoba melebarkan sayap penjualan melalui platform e-commerce. Hingga akhirnya, Erigo berhasil menunjukkan eksistensi dirinya dan membuat kita menjadi semakin #BanggaBuatanIndonesia.

Koleksi perdana Erigo X diluncurkan dalam bentuk capsule collection yang terdiri dari 16 look. Muhammad Sadad berharap busana yang diluncurkan dapat dipakai oleh semua kalangan, ras, gender, dan berbagai macam bentuk tubuh.

Kini, Erigo siap menembus pasar internasional dengan tampil di New York Fashion Week yang akan diselenggarakan pada 9 sampai 15 September 2021 mendatang.

Di ajang New York Fashion Week the Show Spring/Summer 2022, Erigo meluncurkan koleksi runway perdana yang bertemakan fashion meets function, dengan elemen warna palet neonic seperti orange tiger, black beauty, lemon chrome, teal blue, raspberry, dan lime green yang pastinya tidak biasa. Erigo juga akan membuka temporer ready store di Soho selama ajang ini berlangsung.

“Tampil show sekitar 20 menit, nanti ada 60 looks yang gender neutral, koleksi yang bisa dipakai pria ataupun wanita juga plus size. Setahun ini kan dikenal sebagai produk yang “ah pasaran”, nah di NYFW kita hadirkan yang eksklusif, lebih berani dan lebih beda,” ujar Sadad dengan penuh semangat.

Melihat dari hal ini, perjuangan untuk mengenalkan brand lokal di kancah internasional tidak hanya tugas para pengusaha ekonomi kreatif lokal saja, tetapi butuh dukungan masyarakat sebagai konsumen dengan #BeliKreatifLokal berbagai produk dari brand lokal Indonesia. Dengan begitu, perekonomian nasional akan kembali bangkit, bertahan, hingga berkembang meski ditengah situasi pandemi.

