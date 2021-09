SEBUAH video pendek yang beredar di daring baru-baru ini menampilkan cuplikan yang memperlihatkan bagian dalam helikopter yang digunakan Presiden Rusia Vladimir Putin. Video itu muncul dari saluran Telegram “Pool N3” dan segera menjadi viral, disaksikan ratusan ribu kali.

Video berdurasi 19 detik itu dimulai dengan Putin yang sedang berdiri di luar helikopter disambut seorang pria berseragam yang tampaknya adalah pilot kendaraan terbang itu. Sang Presiden Rusia kemudian naik dan menunjukkan bagian dalam helikopter.

BACA JUGA: Putin: Rusia Bisa Lancarkan 'Serangan yang Tak Bisa Dicegah' Jika Diperlukan

Tayangan berlanjut dengan menunjukkan bagian dalam helicopter, di mana Putin dan Kepala Roscosmos, perusahaan antariksa Rusia, Dmitry Rogozin duduk di kursi yang saling berhadapan, sementara rekan presiden lainnya duduk di sofa terdekat, demikian diwartakan Sputnik.

Sejak diunggah pada 4 September 2021, video berjudul "Modest and Tight: How Putin's Helicopter Looks on the Inside" itu telah disaksikan lebih dari 100 ribu kali di Telegram.

(dka)