JAKARTA - PT Jasa Raharja mendapat dua penghargaan, masing-masing The Best of Human Capital of the Year 2021 untuk kategori Perusahaan Nonpublik, Keuangan, dan BUMN dalam ajang Indonesia Human Capital Awards (IHCA) VII 2021, dan; Perusahaan BUMN non-publik Terpopuler di Media Digital dalam The 3rd Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2021.

Penghargaan The Best of Human Capital of the Year 2021 diterima Jasa Raharja setelah proses penjurian yang dilakukan oleh dewan juri yang beranggotakan Perbanas Institute, NBO Group, Thomas International, Indonesia-Asia Institute, Gerakan Nasional Indonesia Kompeten, Universitas Al Azhar Indonesia, Perempuan Pemimpin Indonesia, Pemimpin Nusantara Bersatu, dan Majalah Economic Review.

Selain meraih penghargaan The Best of Human Capital of the Year 2021 untuk kategori perusahaan non-publik, keuangan, dan BUMN, Jasa Raharja juga menjadi Juara Umum II The Best of The Best-Human Capital of The Year 2021 untuk kategori perusahaan non-publik, Juara I Best Company in Employee Engagement, Juara II Best Company in Business Innovation, dan Juara III Best Company in Learning Innovation, serta Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana secara khusus dinobatkan sebagai The Best Service Innovation-Operation Director 2021.

Penghargaan IHCA 2021 diterima oleh Direktur SDM & Umum PT Jasa Raharja Rubi Handojo bersama Kepala Divisi Human Capital Akhdiyat Setya Purnama, di Rama Shinta Garden Resto Candi Prambanan, Jumat (17/9/2021).

“Penghargaan The Best of Human Capital of the Year 2021 semakin memotivasi manajemen dan seluruh karyawan PT Jasa Raharja untuk mewujudkan visi sebagai perusahaan terpercaya dalam memberikan perlindungan dasar terhadap risiko kecelakaan dengan pelayanan yang terbaik dan menyediakan perlindungan dasar yang terintegrasi secara digital dan didukung human capital yang unggul guna menguatkan stakeholders engagement,” tutur Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana.

Selain penghargaan di atas, PT Jasa Raharja juga mendapat penghargaan Perusahaan BUMN Nonpublik Terpopuler di Media Digital, Pelayanan Informasi Publik Terinovatif-Laporan Pelayanan Informasi Publik kategori XX dalam ajang The 3rd Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2021 yang diselenggarakan oleh Humas Indonesia. Secara khusus, Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono juga terpilih sebagai pemimpin BUMN non-publik terpopuler di media digital 2021

Bertindak sebagai Dewan Juri AHI 2021 adalah Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi Henny S Widyaningsih, CEO CPROCOM Emilia Bassar, Pendiri BAYK Strategic Sustainability Arya Gumilar, dan CEO PR Indonesia Asmono Wikan. CM

(yao)