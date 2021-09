KABUL – Saat Taliban mengambil alih kekuasaaan di Afghanistan bulan lalu, sejumlah militannya tertangkap kamera ambil bagian dalam berbagai kegiatan rekreasi seperti mengendarai komidi putar dan bom-bom car di taman hiburan, yang tampak tidak sesuai dengan citra 'keras' mereka.

Foto-foto serupa kini kembali beredar dan menjadi viral di media sosial. Foto-foto tersebut memperlihatkan militan Taliban ambil bagian dalam rekreasi air, mengendarai perahu angsa, beberapa bahkan terlihat membawa senapan serbu dan peluncur roket.

BACA JUGA: Taliban Bakar Taman Hiburan Usai Menikmati Wahana

Menurut Daily Star, gerilyawan Taliban terlihat mengendarai perahu pedal berbentuk angsa di sebuah danau di taman nasional Band-e Amir, Afghanistan. Foto-foto itu segera mendapatkan reaksi warganet di media sosial.

🚨 | NEW: The Taliban enjoying pedal boats pic.twitter.com/s8Fw0sEhKY— Politics For All (@PoliticsForAlI) September 19, 2021