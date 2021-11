JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terus berupaya menghasilkan produk hasil riset yang berkualitas, khususnya di bidang kesehatan dan pangan. Hal tersebut diupayakan dapat menjawab tantangan dan permasalahan yang sedang dihadapi bangsa saat ini. Terkait hal itu, saat ini BRIN tengah menyiapkan pembentukan dua Organisasi Riset (OR), yakni OR Kesehatan dan Gizi, serta OR Pangan dan Pertanian.

Peningkatan kemampuan invensi dan inovasi dalam menghasilkan suatu produk hasil riset yang berpotensi untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa merupakan salah satu tujuan dari pembangunan IPTEK. Salah satu indikator meningkatnya daya saing bangsa dapat ditunjukkan dengan kontribusi IPTEK dan pendidikan tinggi dalam perekonomian.

Sebagai upaya memperkenalkan produk riset dan inovasi kepada masyarakat, BRIN menyelenggarakan gelar riset dan inovasi yang bertajuk 'Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Riset dan Inovasi Bidang Kesehatan dan Pangan untuk Memperkuat Daya Saing Industri dan Ketahanan Kesehatan dan Pangan Nasional'.

Gelar riset dan inovasi yang akan dilaksanakan pada 30 November - 1 Desember 2021 menghadirkan para tokoh yang kompeten di bidang kesehatan dan pangan untuk memberikan masukan dan tanggapan terkait hasil-hasil riset dan inovasi.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan, kesehatan dan pangan merupakan bidang atau sektor fundamental dalam pembangunan nasional. “Jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah menjadi salah satu pertimbangan penting bahwa sektor kesehatan dan pangan harus mendapat perhatian serius,” ujar Handoko.

“Seluruh upaya untuk menuju ketahanan kesehatan dan pangan nasional yang tangguh harus mendapatkan perhatian dan dukungan serius,” ucapnya.

Handoko menjelaskan, BRIN mengemban tugas dalam mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat. BRIN akan memberikan dukungan sekaligus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi di bidang kesehatan dan pangan.

“BRIN sedang menyiapkan Organisasi Riset Kesehatan dan Organisasi Riset (OR) Pangan dan Pertanian, diharapkan kedua OR ini dalam waktu dekat sudah bisa disiapkan, sehingga kegiatan lanjutan riset dan inovasi bidang kesehatan dan pangan bisa terus berjalan dengan baik,” tuturnya.

Seiring dengan itu, tambah Handoko, pihaknya terus melakukan konsolidasi sumber daya IPTEK dalam menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang terbuka dan kolaboratif, termasuk untuk bidang kesehatan dan pangan. Namun di sisi lain, tantangan yang dihadapi untuk kedua bidang tersebut membutuhkan penguatan ekosistem riset dan inovasi.

“Untuk itu langkah-langkah penguatan ekosistem riset dan inovasi yang terbuka dan kolaboratif disertai dengan refocusing kegiatan serta transformasi proses bisnis dan manajemen riset perlu segera kita wujudkan,” katanya.

