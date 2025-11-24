BRIN Akan Kukuhkan 5 Profesor Riset Baru, 4 di Antaranya Perempuan

JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengukuhkan lima profesor riset baru dengan beragam kepakaran, mulai dari logam dan paduan, nanomaterial fungsional, penyakit menular, makanan dan zat gizi mikro, hingga aplikasi penginderaan jauh untuk eksplorasi energi dan sumber daya mineral.

Pengukuhan lima profesor riset ini dilakukan melalui Sidang Terbuka Majelis Pengukuhan Profesor Riset. Empat dari lima profesor yang dikukuhkan merupakan peneliti perempuan. Seluruh peneliti ahli utama tersebut akan menyampaikan orasi ilmiah dalam sidang terbuka di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Orasi ilmiah pertama akan disampaikan oleh Ika Kartika (kepakaran logam dan paduan), berjudul “Pengembangan Material Implan Tulang Permanen dan Sementara untuk Mendukung Kemandirian Kesehatan Nasional: Sinergi antara Riset Material dan Tantangan Demografi Indonesia.” Ika memaparkan upaya strategis Indonesia dalam mengembangkan implan tulang permanen dan implan terdegradasi guna mendukung kemandirian kesehatan nasional.

Ika, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Riset Metalurgi BRIN, menghadirkan inovasi berbasis antropometri penduduk Indonesia sehingga desain dan material implan lebih sesuai dengan karakteristik lokal.

“Melalui teknologi metalurgi serbuk, kontrol porositas, dan uji biokompatibilitas, diperoleh material berperforma mendekati tulang manusia dengan potensi klinis tinggi,” ujarnya, Senin (24/11/2025).