WASHINGTON - Mantan tahanan Mansoor Adayfi mengatakan pelanggaran dan ketidakadilan yang dilakukan di penjara militer Teluk Guantanamo atau kerap disebut Gitmo tidak hanya melukai orang-orang yang dikurung di sana, tetapi juga dunia pada umumnya. Dia menyebut penjara Guantanamo sebagai penghinaan terjadap kemanusiaan karena itu dia meminta penjara itu ditutup.

Dia bercerita tentang kisah hidupnya saat menjadi narapidana selama 14 tahun di penjara yang berusia 20 tahun itu. Adayfi adalah salah satu dari ratusan pria Muslim yang dikirim ke fasilitas penahanan lepas pantai Amerika Serikat (AS) yang terkenal di bawah pemerintahan Presiden George W. Bush. Dia dikirim ke penjara itu hanya untuk ditahan selama bertahun-tahun tanpa pengadilan dan menjadi sasaran penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan merendahkan lainnya.

“Sebagai tahanan, kami kehilangan tahun demi tahun hidup kami. Bukan hanya waktu. Kami kehilangan segalanya. Juga, keluarga kami terpengaruh. Misalnya, keluarga saya tidak tahu di mana saya sampai tahun 2007,” terangnya.

“Ketika orang bertanya kepada saya, 'Bagaimana Anda menghabiskan usia 20-an?' Saya menjawab, 'Saya tidak tahu apa artinya 20-an,” lanjutnya.

Warga negara Yaman itu tiba di Guantanamo pada awal Februari 2002, kurang dari sebulan setelah penjara resmi dibuka pada 11 Januari. Dia dibebaskan pada Juli 2016, setelah Serbia setuju untuk membawanya untuk hidup di bawah pengawasan ketat. Negara asalnya pada saat itu dilanda perang saudara berdarah dan intervensi militer oleh koalisi pimpinan Saudi yang didukung AS, yang berlanjut hingga hari ini.

Pertanyaan yang mengganggunya selama dua dekade setelah hidupnya berubah selama perjalanan ke Afghanistan adalah mengapa hal itu terjadi padanya, dan orang-orang yang menjadi teman dan saudaranya di balik jeruji besi.

Adayfi mengatakan dia adalah bagian dari mayoritas tahanan Gitmo yang tidak memiliki hubungan nyata dengan kelompok teroris seperti Al-Qaeda. Dia menjelaskan dirinya dan yang lainnya pada dasarnya diculik dan dijual ke pemerintah AS oleh panglima perang Afghanistan yang rakus.

“Kami dijual ke Amerika untuk uang hadiah. Ketika mereka datang ke Afghanistan, mereka akan melemparkan selebaran yang menawarkan [hadiah] besar. Beberapa dari kami dijual dua atau tiga kali dari satu panglima perang ke panglima perang lainnya, lalu ke Amerika,” ungkapnya.

Adayfi mengatakan di sana narapidana disiksa, dipenjara, dianiaya dan dihancurkan atas nama 9/11 dan atas nama keadilan. Adayfi yakin itu adalah penyimpangan keadilan yang bahkan sebagian besar keluarga pendendam dari para korban serangan teroris September 2001 tidak akan memaafkan.

Setelah bertahun-tahun ditahan dan dianiaya secara tidak adil, Adayfi mengatakan bahwa dia pergi ke tempat yang gelap, dipenuhi dengan kebencian atas situasinya. Dia sangat ingin mengaku sebagai teroris hanya karena dendam.

“Saya ingin [penyelidik AS] merasakan apa yang telah mereka ciptakan. Selama bertahun-tahun kami telah disiksa. Dan mereka tahu kami tidak melakukan apa-apa,” kata Adayfi yang juga merinci pengalamannya dalam buku berjudul ‘Don’t Forget Us Here: Lost and Found at Guantanamo’.

“Ketika seseorang mendorong Anda ke tingkat kemarahan dan kebencian ini, apa yang Anda harapkan?” ujarnya.

“Kami [melewati emosi itu] bukan karena kami punya pilihan, tetapi karena seseorang mendorong kami ke dalam lingkaran setan itu. Kami mencoba bertahan,” tambahnya.

Dia menegaskan Guantanamo adalah "lubang hitam" yang dirancang untuk beroperasi di luar sistem peradilan AS, untuk melanggar hak-hak tahanan.

“Menggunakan ancaman terorisme sebagai pembenaran, pemerintahan Bush merasa “apat melintasi batas apa pun, mereka dapat pergi sejauh yang mereka inginkan, dan tidak ada pertanggungjawaban,” paparnya.

Dia menjelaskan kebijakan-kebijakan itu tidak hanya merugikan tersangka teror atau orang-orang di negara-negara yang dibom AS, tetapi juga AS dan dunia pada umumnya, membuat AS tidak menjadi tempat yang lebih baik untuk semua.

“Guantanamo, situs hitam [CIA] dan ketidakadilan yang telah terjadi di seluruh dunia membuat kita kehilangan semua kemanusiaan kita, cinta kita, penerimaan kita,” ujarnya.

“Itu tidak sulit, itu bukan roket [sains], itu tidak menciptakan planet baru. Ini hanya keadilan, kawan,” katanya.

“Kami meminta keadilan,” lanjutnya.

Adayfi menilai kurangnya kemauan politik di AS adalah alasan mengapa Guantanamo masih terbuka 20 tahun sejak didirikan.

Diperkirakan 86% tahanan Guantanamo diserahkan ke AS oleh pemerintah Pakistan atau pejuang Aliansi Utara di Afghanistan. Mereka memasuki tahanan Amerika ketika hadiah seperti itu untuk "orang-orang yang mencurigakan" sedang dibayarkan. Adayfi mengutip angka ini dari sebuah studi pada 2006 yang dilakukan Seton Hall Law School, yang menjelaskan bagaimana fondasi Guantanamo sudah busuk sejak awal.

Penjara itu didirikan sebagai bagian dari Perang Melawan Teror pemerintahan Bush – yang merupakan perang terhadap Muslim, di mata Adayfi dan banyak lainnya.

Mantan Presiden AS sebelumnya Barack Obama berjanji untuk menutup Guantanamo ketika dia mengambil alih kekuasaan, tetapi janji itu tetap tidak terpenuhi. Mantan Presiden AS lainnya Donald Trump ingin penjara itu tetap beroperasi, dan dia melakukannya. Saat Presiden AS Joe Biden dilantik hampir setahun yang lalu, Adayfi dan beberapa mantan tahanan Gitmo lainnya mengiriminya sebuah surat terbuka yang memintanya untuk menutup penjara, memberikan pengadilan yang adil kepada atau membebaskan 39 tahanan yang tersisa. Biden disebut-sebut akan segera menutup penjara itu.