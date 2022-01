WASHINGTON - Dua Presiden Amerika Serikat (AS) ini dikenang oleh warganya, bahkan dunia internasional karena kerap mendulang banyak penghargaan. Keduanya dianggap sebagai pemimpin dunia yang sangat berprestasi dan mumpuni. Berikut daftar dua Presiden AS yang banyak prestasi diolah dari berbagai sumber.

1. Barrack Obama

Presiden pertama yang banyak mendapat penghargaan adalah Barrack Obama. Presiden AS ke-44 ini memiliki total 123 penghargaan dari dalam negeri maupun dunia internasional. Salah satu penghargaan paling bergengsi yang ia terima adalah the Nobel Peace Prize atau Nobel Perdamaian pada 2009. Melansir laman resmi the Nobel Prize, penganugerahan itu diberikan kepada Obama lantaran upaya dan dedikasinya yang luar biasa untuk memperkuat diplomasi keamanan.

Tak sampai di situ, Obama juga dipandang sangat mahir melakukan kerja sama antarbangsa dan bekerja untuk perdamaian dunia tanpa adanya senjata nuklir. Selain itu, ia juga meraih penghargaan Grammy Awards di tahun 2005 dan 2007 pada kategori Best Spoken Word Album.

2. Ronald Reagan

Masih dari AS, Presiden ke-40 negara itu, Ronald Reagan, juga memiliki segudang penghargaan. Sejarah mencatat, Reagan memiliki sekitar 100 penghargaan sepanjang hidupnya. Penghargaan pertamanya diterima pada 1981 dengan memenangkan Man of the Year Associated General Contractors of America. Dia juga sempat memenangkan penghargaan bergengsi Man of the Year dari majalah Time pada Desember 1983. Reagan meninggal dunia di Los Angeles, 5 Juni 2004.

