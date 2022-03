JAKARTA – Bank KB Bukopin secara resmi menggaet girlband asal Korea Selatan yaitu AESPA sebagai Brand Ambassador. Kolaborasi bersama AESPA merupakan salah satu bagian dari rangkaian strategi rebranding KB Bukopin yang dilakukan pada 2022 untuk meningkatkan Brand Image perusahaan.

Pengumuman AESPA sebagai Brand Ambassador Bank KB Bukopin disampaikan secara resmi oleh manajemen KB Bukopin di tengah acara Media Gathering yang diadakan KB Bukopin bersama beberapa Pimpinan Redaksi Media yang bertempat di Sapori Deli, Fairmont, Jakarta. Pada kesempatan yang sama, KB Bukopin menampilkan video berjudul “Next Level Banking”, video yang berdurasi 30 detik menampilkan empat personil girlband asal Korea Selatan yaitu AESPA.

Secara visual video tersebut menggambarkan bagaimana KB Bukopin akan membawa perubahan pada cara pelayanan dan sistem perbankan menuju level yang lebih mumpuni atau “Next Level Banking”. KB Bukopin tahun 2022 ini memang sedang gencar melakukan ekspansi ke berbagai sektor bisnis.

President Direktur KB Bukopin Chang Su Choi menyampaikan bahwa “Next Level Banking” merupakan komitmen KB Bukopin untuk selalu memberikan pelayanan terbaik dan inovasi terdepan untuk seluruh nasabah.

"Komitmen ini akan terefleksikan pada optimalisasi produk dan layanan kami. KB Bukopin akan segera menjalankan New Generation Banking System (“NGBS”), transformasi outlet dan jaringan distribusi di seluruh Indonesia. Sehingga diharapkan bisnis inti serta produk dan layanan KB Bukopin menjadi lebih Customer Oriented, Digital, dan Efisien," ujarnya.

Ia menambahkan, video korporasi bersama AESPA ini diharapkan dapat memberikan gambaran perubahan yang akan dilakukan untuk kepentingan nasabah dalam waktu cukup singkat menuju level selanjutnya.

"KB Bukopin dalam beberapa waktu ini sedang memperkuat fondasi-fondasi era baru yang lebih baik dengan visi menjadikan KB Bukopin “The First Choice of Financial Institution” serta memperkuat sinergi secara internal maupun eksternal demi mencapai tujuan untuk menjadi Top 10 Bank di Indonesia," ucapnya.

AESPA yang dibentuk oleh SM Entertainment terdiri dari empat personil yaitu Karina, Giselle, Winter, dan Ningning. AESPA melakukan debut pertamanya pada 17 November 2020 pada Music Bank KBS2 dengan single “Black Mamba”, lagu ini berhasil mencapai 100 juta penonton hanya dalam kurun waktu 2 bulan serta mendapatkan peringkat nomor 1 di billboard QQ Music China.

AESPA memenangkan penghargaan pertama mereka di SBS Inkigayo pada 17 Januari 2021. Pada bulan Februari 2021, AESPA merilis lagu remake dari penyanyi Yoo Young-Jin yang berjudul “Forever”.

Kemudian pada Mei 2021, AESPA juga merilis single dance hip-hop yang energik dengan judul “Next Level”. Berkat kepopulerannya, AESPA juga menandatangani kontrak dengan Creative Artists Agency untuk kegiatan mereka di Amerika Serikat.

AESPA saat ini sudah memiliki album mini yang dirilis pada 5 Oktober 2021 bernama “Savage” yang berisi enam lagu, termasuk single dengan judul yang sama. Pada akhir Desember 2021, mereka merilis cover dari “Dreams Come True” S.E.S.

AESPA diprediksi akan menjadi pesaing berat BLACKPINK pada tahun ini, dilansir The Korean Business Research Institute mengumumkan peringkat reputasi brand terpopuler untuk kategori girl grup K-Pop selama Februari 2022.

BLACKPINK di urutan teratas dengan indeks reputasi merek senilai 4.913.943, selanjutnya AESPA di peringkat kedua dengan indeks 2.971.114, sementara itu Red Velvet di ketiga dengan total indeks 2.644.680, TWICE di urutan keempat dengan indeks 2.580.292, dan A PINK di posisi lima dengan indeks 2.574.758.

President Direktur KB Bukopin Chang Su Choi menyampaikan bahwa kolaborasi bersama KB Kookmin Bank akan memberikan banyak perubahan sebagai bagian dari strategi perusahaan. "Setelah kami sukses bersama BTS pada 2021, KB Bukopin ingin melanjutkan momentum perusahaan menuju level selanjutnya dengan menjadikan AESPA sebagai Brand Ambassador KB Bukopin di tahun ini," tuturnya.

Berdasarkan jumlah followers social media AESPA pada Februari 2022 untuk Instagram 7,9 Juta, Facebook 1,7 Juta, Twitter 2,2 Juta, dan Tiktok 4,4 Juta, sedangkan untuk Youtube sebanyak 3,5 Juta subscriber. KB Bukopin berharap bahwa kolaborasi ini dapat dimanfaatkan juga untuk menarik minat MY Indonesia (“sebutan: fans AESPA”) sebagai bagian dari AESPA untuk menjadi potensi media pemasaran di generasi millenial.

"AESPA dinilai sebagai girlband potensial yang dapat merepsentasikan generasi millenial dan memiliki influence serta fanbase besar untuk mempromosikan suatu brand maupun produk di Indonesia," kata Choi.

