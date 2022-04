JAKARTA- Tokocrypto selaku pedagang aset kripto pertama di Indonesia terus melebarkan fokusnya pada pengembangan ekosistem blockchain di Indonesia. Melalui inovasi Blockchain based CSR Program TokoCare berhasil mendapatkan penghargaan dari Digital Innovation Award ‘DIA’ 2022 dalam kategori Digital Innovation For Disaster Risk Reduction.

Malam puncak pada ajang penghargaan yang digelar oleh MNC Portal Indonesia (MPI) yang disiarkan melalui iNewsTV dan live streaming di MNC Portal Indonesia yakni Okezone, Sindonews dan iNews.id bertempat di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat Pada Kamis (31/03/2022).

Tokocrypto sendiri sebagai pedagang aset kripto yang teregulasi oleh Bappebti di Indonesia, melalui inisiatif TokoCare berupaya mengajak Tokonauts (Komunitas Tokocrypto) bersama dengan masyarakat umum untuk melakukan kolaborasi dan beraksi membantu percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia melalui berbagai program corporate social responsibility.

Rieka Handayani selaku VP of Corporate Communication at Tokocrypto mengatakan suatu kehormatan bagi TokoCare bisa meraih penghargaan Digital Innovation for Disaster Risk Reduction. Penghargaan ini menjadi pendorong semangat untuk siap Lebih dalam menjalankan berbagai program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Terima kasih banyak atas penghargaan yang diberikan kepada Tokocare by Tokocrypto ini merupakan suatu pencapaian bagi kami dari Tokocrypto khususnya, dan kami juga sangat apresiasi sekali untuk teman-teman MNC Group atas Digital Innovation Award, mudah-mudahan ke depannya acara ini terus berlangsung,” ujarnya dalam acara Digital Innovation Award di iNews Tower, Kamis (31/03/2022).

Rieka mengungkapkan bahwa TokoCare by Tokocrypto mengusung program CSR yang berbasis blockchain. Di situ pihaknya berkolaborasi dengan berbagai partner, dimana mereka coba membantu atau men-support kebutuhan oksigen dan berbagai kendala lainnya yang dialami di masa pandemi melalui teknologi blockchain.

"TokoCare sendiri merupakan inisiatif dari Tokocrypto dalam ranah CSR yang mengusung KolaborAKSI (berkolaborasi dan beraksi). Melalui TokoCare, Tokocrypto menjalankan berbagai program CSR bersama dengan mitra untuk menanggulangi isu sosial," kata Rieka saat ditemui usai Acara.

Lebih lanjut Rieka mengatakan bukti nyata dari inovasi ini, yakni di mana tahun lalu TokoCrypto melalui TokoCare melakukan beberapa aksi sosial sebagai percepatan penanganan Covid-19. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi blockchain yakni, bergabung di gerakan Oxygen for Indonesia dan berkolaborAKSI dengan berbagai mitra untuk penggalangan dana melalui lelang NFT yang pertama dilakukan di Indonesia. Peran dari TokoCare sendiri yakni, menghadirkan pendanaan untuk program CSR yang berkelanjutan dalam bentuk NFT Charity.

"Pelelangan tersebut berhasil mengumpulkan dana dalam ETH yang setara dengan 700 ribu dollar atau sekitar Rp10 miliar (berdasarkan harga ETH saat penggalangan dana berlangsung) dalam waktu yang sangat singkat dengan berhasil menjual total 1024 NFT," tuturnya.

Penggunaan teknologi Blockchain dikatakannya mampu membawa berbagai hal kebaikan. Mulai dari menciptakan transaksi yang lebih efisien, transparan dan jauh lebih aman.

"Misalnya saja dalam pelelangan amal, kami menggunakan NFT yang didasari teknologi blockchain. NFT dirasa tepat karena memiliki berbagai keunggulan, mulai dari pelelangan bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa batas wilayah, transaksi lebih aman dan tentu lebih menarik para donasi,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan Rieka, juga dengan implementasi system tracker berbasis blockchain di oxygen tank, bisa membantu pemerintah memastikan distribusi dan kebutuhan oxygen di berbagai daerah Indonesia saat kondisi Covid-19 ada di puncak gelombang Delta tahun lalu," ujarnya.

Hary Tanoesoedibjo, selaku Chairman MNC Group turut hadir dalam acara tersebut. Dalam sambutannya, Ia mengatakan bahwa sebagai media yang berkomitmen dalam mewujudkan kemajuan percepatan transformasi Digital Indonesia, MNC Media Group, terutama MNC Portal Indonesia terus mendorong berbagai inovasi berbasis digital.

"Untuk itulah, MNC Portal Indonesia menggelar Digital Innovation Award 2022. Ajang penghargaan ini merupakan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah berprestasi dan secara konsisten berinovasi demi memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara, terutama pada masa pandemi Covid-19 ini," katanya.

Dengan penuh semangat, Hary berharap ajang penghargaan ini ke depannya akan semakin terus memberi energi dan motivasi untuk terus tumbuh dan berkarya demi Indonesia maju.

"Saya ucapkan selamat untuk inovasi yang luar biasa di bidangnya masing-masing sehingga ikut membantu pelayanan masyarakat yang lebih cepat, lebih baik dan lebih efisien. Jadi selamat sekali lagi untuk para pemenang," katanya.

Digital Innovation Award 2022 merupakan ajang penghargaan sekaligus apresiasi kepada berbagai pihak termasuk Tokocrypto melalui TokoCare yang telah secara konsisten melakukan berbagai inovasi serta terobosan berbasis digital sehingga turut berkontribusi terhadap kemajuan industri digital di tanah air. Dalam penghargaan ini juga terdapat 5 kategori penilaian dewan juri yaitu Digital Innovation for Public Service, Digital Innovation for Disaster Risk Reduction, Digital Innovation for Sustainable Business, Digital Innovation for Product Transformation, dan Digital Innovation for Creative Industries.

Sementara itu, Menteri Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo juga turut mengucapkan selamat kepada para penerima DIA 2022.

"Selamat dan sukses pada teman-teman kementerian, lembaga dan pemda yang berhasil mendapatkan penilaian dan award dari MNC group, yang juga turut membantu suksesnya visi misi presiden dan wakil presiden yaitu peningkatan kualitas SDM dan reformasi birokrasi," tuturnya.

Lebih lanjut ia berharap melalui berbagai inovasi dalam bidang digital ini akan mampu membawa banyak perubahan bagi kemajuan Indonesia.

Semangat untuk terus berinovasi juga terus dilakukan oleh TokoCrypto. Melalui TokoCare dan dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang, Rieka juga berharap masyarakat Indonesia kedepannya harus memahami bahwa blockchain adalah teknologi masa depan. Blockchain tidak hanya digunakan sebagai sarana bisnis saja, melainkan untuk menyebarkan kebaikan dan membantu sesama.

"Masyarakat harus lebih terbuka dan memahami manfaat dari blockchain. Indonesia memiliki potensi besar sebagai pusat perkembangan blockchain di Asia Tenggara," tutup Rieka.

Menurutnya, DIA 2022 ajang penghargaan yang bergengsi. Ia berharap dengan adanya inovasi award ini dapat terus memicu, menyemangati generasi muda untuk terus berinovasi di dunia digital. Ia juga berpesan untuk para pemenang DIA 2022 jangan lelah untuk terus menciptakan inovasi-inovasi baru, bagaimanapun juga kita sebagai generasi muda wajib membangun Indonesia menjadi Negara digital di Asia.

