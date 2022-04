Jakarta – Sebagai bentuk komitmen nyata perusahaan dalam mendukung perekonomian yang mandiri, Perum BULOG bekerjasama dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi DKI Jakarta menghadirkan program “BULOG Peduli UMKM Mabrur” dengan memberikan dukungan finansial kepada Marbot Masjid.

Acara pembukaan BULOG Peduli UMKM Mabrur ini dilaksanakan di gedung BULOG Corporate University yang dihadiri langsung oleh Direktur Utama Perum BULOG Budi Waseso, Wakil Katib Suriah PWNU DKI Jakarta KH Gufron Mubin dan Ketua DMI Provinsi DKI Jakarta KH Ma’mun Al Ayyubi pada Rabu (13/04). Dalam seremoni pembukaan acara dilaksanakan penyerahan modal kerja awal senilai Rp5 juta untuk pembuatan Rumah Pangan Kita (RPK) bagi Marbot-marbot di 30 Masjid di Jakarta.

“Selain memacu perekonomian Marbot Masjid, Program BULOG Peduli UMKM Mabrur ini diharapkan bisa membantu pemerintah dalam menurunkan tingkat pengangguran dengan target sebesar 5% pada komunitas penerima bantuan melalui kegiatan usaha kemitraan RPK,” kata Budi Waseso dalam sambutannya.

BULOG Peduli UMKM Mabrur akan direalisasikan dalam bentuk pendirian dan pembinaan usaha yang sesuai dengan bisnis inti Perum BULOG yaitu dengan membentuk RPK di masjid-masjid.

“BULOG mengucapkan terima kasih kepada PWNU DKI Jakarta dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi DKI Jakarta karena telah menjembatani Perum BULOG dengan para marbot mesjid. Kedepannya kita akan berusaha meningkatkan kerjasama dengan organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan sejenis lainnya sehingga bisa memberikan manfaat dan membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan penyediaan pangan sehat, berkualitas dan terjangkau," ujar Budi Waseso.

Ketua DMI Provinsi Jakarta KH Ma’mun Al Ayyubi menyampaikan terimakasih atas kepedulian yang dilakukan BULOG dalam program ini. “Langkah yang dilakukan BULOG ini sudah tepat dalam pemberdayaan ekonomi umat berbasis Masjid kepada Marbot sebagai bagian dari program memakmurkan Masjid”, kata Ma’mun.

Selanjutnya Wakil Katib Suriah PWNU DKI Jakarta KH Gufron Mubin juga menyampaikan rasa terimakasih yang sama kepada BULOG, Gufron berharap kegiatan yang dilakukan BULOG ini bisa menjadi pelopor bagi BUMN-BUMN lain dalam menggerakkan ekonomi berbasis keumatan.

BULOG Peduli UMKM Mabrur ini merupakan salah satu rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) BULOG ke-55 tahun dengan tema “Collaboration To Be The Market Leader”. Dari tema HUT tersebut, diharapkan BULOG sebagai institusi dan seluruh jajarannya dapat membangun kolaborasi dan sinergi dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat sehingga terbangun jejaring yang bertumbuh bersama.

CM

(FDA)