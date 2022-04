Jakarta – Kementerian BUMN melalui Forum Human Capital Indonesia (FHCI) mengajak talenta terbaik di Indonesia untuk berkarier di BUMN dalam program “Rekrutmen Bersama BUMN”. Program yang dibuka langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir itu memungkinkan proses rekrutmen berjalan secara terintegrasi di 50 BUMN Group.

Rekrutmen Bersama BUMN membuka kesempatan 2700 lowongan bagi putra-putri terbaik bangsa. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai BUMN terbesar turut berpartisipasi untuk menjaring talenta terbaiknya.

Direktur Human Capital BRI Agus Winardono mengatakan bahwa rekrutmen bersama ini diharapkan bisa menjadi ajang perseroan menjaring Insan BRILiaN (Pekerja BRI) terbaik untuk mewujudkan aspirasi BRI sebagai Home to The Best Talent.

“Melalui seleksi yang ketat dan terukur serta dengan pembekalan & program pengembangan yang mumpuni sesuai nilai-nilai perusahaan, maka akan didapatkan calon-calon pegawai berkualitas dan siap untuk berkarya,” ujar Agus.

Saat ini, Rekrutmen Bersama BUMN sudah dibuka mulai tanggal 15 hingga 25 April 2022 dan bisa diakses melalui https://rekrutmenbersama.fhcibumn.id/. Dalam rekrutmen bersama tersebut, BRI berpartisipasi dengan membuka 2 posisi, yakni Relationship Manager dan Data Analyst/Data Engineer.

Relationship Manager dapat diikuti oleh lulusan S1 yang berasal dari semua jurusan/bidang studi Pendidikan, memiliki kemampuan komunikasi & selling skills yang baik, memiliki kemampuan daya analisis dan berpenampilan menarik.

Sedangkan Data Analyst/Data Engineer dapat diikuti oleh lulusan S1 dari fakultas/jurusan Ilmu Komputer, Matematika, Teknik Informatika, Statistika, Ekonomi, Teknik Industri, Sistem Informasi, memiliki pengetahuan dalam Bahasa pemrograman/query, memiliki pengetahuan terkait data structure, data modelling, & data architecture, serta memiliki analytical, problem solving & komunikasi yang baik.

Informasi mengenai rekrutmen BRI juga bisa diakses melalui akun Instagram resmi Human Capital BRI @Lifeatbri dan akun LinkedIn resmi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

“BRI bertekad Memberi Makna Indonesia melalui program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) atau Human Capital. Tekad mulia tersebut diantaranya diimplementasikan dengan partisipasi dalam rekrut Bersama BUMN untuk turut mengembangkan bakat-bakat generasi muda agar lebih optimal menghadapi dunia kerja,” tuturnya.

Agus juga mengungkapkan bahwa pihaknya mengajak talenta terbaik bangsa untuk bekerja di BRI, karena selain bekerja di lingkungan yang menyenangkan, kreatif, dan dinamis.

“Tidak banyak perusahaan yang dapat memberikan jenjang karier yang memotivasi dengan lingkungan kerja yang suportif, unik, dan beragam serta mengapresiasi kontribusi yang telah diberikan dengan kompensasi dan benefit di atas rata-rata industri. BRI salah satu tempat berkarya yang mampu memberikan ketiganya”, katanya.

Agus juga mengungkapkan bahwa pihaknya mengajak talenta terbaik bangsa untuk bekerja di BRI. Selain menghadirkan lingkungan kerja yang suportif, kreatif, dan dinamis, BRI juga memberikan perhatian besar pada kesejahteraan karyawan,salah satunya dengan memberikan kesempatan keryawannya untuk menjadi bagian dari pemilik perusahaan.

Perhatian besar BRI terhadap kesejahteraan karyawan terbukti dari adanya program Employee Stock Allocation (ESA). Program ESA adalah pemberian sejumlah saham perusahaan kepada karyawan (insan BRILiaN) sesuai syarat yang sudah ditetapkan.

Melalui program tersebut, pekerja yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memiliki sejumlah saham perusahaan. Kepemilikan saham oleh karyawan secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan rasa memiliki insan BRILiaN atas perusahaan ini. Hal ini juga otomatis menambah semangat karyawan agar terus bekerja secara maksimal.

“Tidak banyak perusahaan yang dapat memberikan jenjang karier yang memotivasi dengan lingkungan kerja yang suportif, unik, dan beragam serta mengapresiasi kontribusi yang telah diberikan dengan benefit di atas rata-rata industri. BRI salah satu tempat berkarya yang mampu memberikan ketiganya”, ujarnya.

(CM)

(Wid)