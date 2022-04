DENPASAR - Warga negara asing di Bali tak kapok-kapoknya bikin ulah. Kali ini, pria bule Kanada berinisial JDC (34) memposting video dirinya telanjang di puncak Gunung Batur, Bangli, Minggu (24/4/2022).

Imigrasi pun turun tangan begitu postingan video itu viral. Kita sudah dapatkan videonya setelah viral," kata Kepala Kantor Imigrasi Denpasar Tedy Riyandi ketika dihubungi.

JDC memposting video tak pantas itu lewat akun Instagram pribadi @mind_body_healer. Di video itu, bule yang punya nama Jeff Craigen itu menari tanpa memakai busana.

Video itu lalu diberinya caption "When you strip naked without shame and be seen, you become fearless child of God (ketika kamu telanjang tanpa malu dan terlihat, kamu menjadi anak Tuhan yang tak kenal takut).

Tedy mengatakan, JDC rencananya akan diperiksa Senin (25/4/2022). "Tujuannya untuk mengetahui kapan video itu dibuat dan apa motifnya," sebutnya.

Jika nantinya apa yang dilakukan masuk kategori meresahkan, dia bakal terancam sanksi deportasi. "Ini sudah jelas bisa (dideportasi)," katanya.

(kha)