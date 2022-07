JAKARTA - Sejarah mencatat bahwa Indonesia dan Amerika Serikat (AS) memiliki hubungan diplomatik yang erat. Bahkan, presiden pertama Indonesia Ir Soekarno bersahabat baik dengan Presiden AS, JF Kennedy. Hubungan erat itu lantas tercermin pada kunjungan diplomatik, di mana Presiden AS mengunjungi Indonesia, maupun sebaliknya.

Berikut daftar Presiden AS yang pernah ke Indonesia:

1. Barack Obama

Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama mengadakan kunjungan ke Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Obama berkunjung ke dua tempat, yaitu Jakarta dan Bali pada 23-25 Maret 2010 silam. Keduanya sempat berdiskusi tentang isu terorisme dan pendekatan AS ke dunia muslim.

Terdapat hal unik pada kunjungan Obama kali itu. Pada pidatonya saat berkunjung ke Indonesia, Presiden Obama sempat mengenang masa kecilnya ketika tinggal di Menteng, Jakarta. Tidak lupa, ia juga menyebutkan makanan favoritnya ketika di Indonesia, salah satunya ialah “bakso”.

2. Richard Nixon

Presiden Amerika Serikat ke-37 Richard Mulhouse Nixon merupakan Presiden AS yang pertama kali mengunjungi Indonesia. Kala itu, ia disambut oleh Presiden Soeharto di Jakarta pada tanggal 27-28 Juli 1969. Keduanya sempat berbincang dan memberikan pidato masing-masing. Presiden Soeharto mengatakan bahwa kunjungan tersebut merupakan hari bersejarah bagi hubungan antara kedua negara. Di satu sisi, Presiden Nixon juga mengatakan bahwa kunjungannya adalah yang pertama dari seorang Presiden AS ke Indonesia.

3. George W. Bush George W. Bush, Presiden AS ke-43, pernah dua kali mengunjungi Indonesia. Kunjungan pertamanya adalah Bali pada 22 Oktober 2003 silam. Kala itu, ia disambut oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Kunjungan Bush ke Bali mempunyai tujuan tersendiri. Sejatinya, kunjungan Bush ke Bali masih berkaitan erat dengan kampanye perang melawan terorisme. Kedatangan Bush ke Bali merupakan bentuk dukungan dan dukanya terhadap peristiwa Bom Bali tahun 2002. Bush mengunjungi Indonesia lagi pada 20 November 2006 di Jakarta. Kali itu, ia disambut oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta. Sama seperti kunjungan sebelumnya, Bush membahas perang melawan terorisme dengan Presiden SBY. 4. Bill Clinton Presiden AS ke-42 Bill Clinton pernah mengunjungi Indonesia untuk memenuhi undangan KTT APEC. Ia mengunjungi dua tempat, yaitu Jakarta dan Bogor pada 13-16 November 1994. Bersama Presiden Soeharto, Bill Clinton mendiskusikan tentang strategi politik, ekonomi, serta budaya. 5. Gerald Rudolf Ford Gerald Rudolf Ford sebagai Presiden AS ke-38 bertandang ke Indonesia pada 4-5 Desember 1975, tepatnya di Jakarta. Kala itu, Indonesia masih dipimpin oleh Presiden Soeharto. Sejarah mencatat, kunjungan Ford ke Indonesia tidak terpaut lama setelah Amerika kalah di Perang Vietnam. Ia mengunjungi Indonesia sekitar tujuh bulan setelah Perang Vietnam berakhir. 6. Ronald Reagan Ronald Reagan, Presiden AS ke-40, memenuhi undangan KTT ASEAN di Bali pada 1986. Ia berkunjung ke Indonesia pada term kedua jabatannya, yang dimulai pada tahun 1984. Dalam pidatonya, ia berkomitmen untuk menjadikan ASEAN sebagai mitra penting.