TAIPEI - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Nancy Pelosi tiba di Taiwan pada Selasa malam (2/8/2022) waktu setempat untuk menegaskan komitmen AS yang tak tergoyahkan terhadap pulau yang diklaim China itu. Tetapi China mengutuk kunjungan tingkat tertinggi AS itu dalam 25 tahun sebagai ancaman bagi perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.

Pelosi dan delegasi lainnya turun dari pesawat angkut Angkatan Udara AS di Bandara Songshan di pusat kota Taipei setelah malam hari mendarat dengan penerbangan dari Malaysia untuk memulai kunjungan yang berisiko mendorong hubungan AS-China ke titik terendah baru. Mereka disambut Menteri Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu, dan Sandra Oudkirk, Perwakilan tinggi AS di Taiwan.

Saat iring-iringan mobil Pelosi mendekati hotelnya yang dikawal mobil polisi dengan lampu merah dan biru, sejumlah pendukung bersorak dan berlari ke arah kendaraan hitam dengan tangan terentang dan kamera telepon menyala. Iring-iringan mobil melaju langsung ke tempat parkir hotel.

Pada Selasa malam (2/8/2022), gedung tertinggi Taiwan, Taipei 101, menyala dengan pesan khusus untuk Pelosi: "Selamat datang di Taiwan", "Juru bicara Pelosi" dan "Taiwan (cinta) AS".

Kedatangannya memicu tanggapan marah dari China pada saat ketegangan internasional sudah meningkat oleh invasi Rusia ke Ukraina. China menganggap Taiwan bagian dari wilayahnya dan tidak pernah meninggalkan penggunaan kekuatan untuk membawanya di bawah kendalinya. AS memperingatkan China agar tidak menggunakan kunjungan itu sebagai dalih untuk melakukan aksi militer terhadap Taiwan.

"Kunjungan delegasi kongres kami ke Taiwan menghormati komitmen teguh Amerika untuk mendukung demokrasi Taiwan yang semarak," kata Pelosi dalam sebuah pernyataan tak lama setelah mendarat. "Solidaritas Amerika dengan 23 juta orang Taiwan lebih penting hari ini daripada sebelumnya, karena dunia menghadapi pilihan antara otokrasi dan demokrasi,” lanjutnya.

Pelosi, yang berada di urutan kedua dalam garis suksesi kepresidenan AS, adalah seorang kritikus China sejak lama. Kantor kepresidenan mengatakan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen akan bertemu dengan Pelosi pada Rabu pagi (3/8/2022) waktu setempat dan kemudian makan siang bersama. Pelosi diketahui bepergian dengan enam anggota parlemen AS lainnya. Dia tercatat menjadi pemimpin politik AS paling senior yang mengunjungi Taiwan sejak 1997. Sementara itu, Kementerian luar negeri China mengatakan telah mengajukan protes keras kepada AS, dengan mengatakan kunjungan Pelosi sangat merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, "memiliki dampak yang parah pada landasan politik hubungan China-AS, dan secara serius melanggar kedaulatan dan teritorial China. integritas." Pesawat-pesawat tempur China mendengung di garis yang membelah Selat Taiwan sebelum kedatangannya. kementerian pertahanan mengatakan militer China telah disiagakan tinggi dan akan meluncurkan "operasi militer yang ditargetkan" sebagai tanggapan atas kunjungan Pelosi. Militer China mengumumkan latihan udara dan laut bersama di dekat Taiwan mulai Selasa malam (2/8/2022) dan menguji peluncuran rudal konvensional di laut timur Taiwan. Kantor berita negara China Xinhua menjelaskan latihan tembakan langsung dan latihan lain di sekitar Taiwan dari Kamis (4/8/2022) hingga Minggu (7/8/2022). Diketahui, Pelosi sedang dalam tur Asia yang mencakup kunjungan yang diumumkan ke Singapura, Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang. Kunjungannya ke Taiwan tidak diumumkan tetapi telah diperkirakan. Dalam sebuah opini Washington Post yang dirilis setelah Pelosi mendarat, Pelosi menjelaskan kunjungannya, memuji komitmen Taiwan terhadap pemerintahan yang demokratis sambil mengkritik China karena secara dramatis meningkatkan ketegangan dengan Taiwan dalam beberapa tahun terakhir. “Kami tidak bisa berdiam diri saat PKC mengancam Taiwan – dan demokrasi itu sendiri,” kata Pelosi, merujuk pada Partai Komunis China. Pelosi juga mengutip "tindakan brutal" China terhadap perbedaan pendapat politik di Hong Kong dan perlakuannya terhadap Muslim Uyghur dan minoritas lainnya, yang dianggap AS sebagai genosida.