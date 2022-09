MAKASSAR - Sejumlah SPBU di Kota Makassar tutup sementara setelah pemerintah resmi menaikkan harga BBM. Hal itu dilakukan untuk menyesuaikan harga baru.

Warga pun mengeluhkan naiknya BBM, mengingat sebagian dari mereka kondisi ekonominya belum sepenuhnya pulih pasca pandemi.

Sejumlah pengendara yang hendak mengisi BBM terpaksa balik arah dan ada juga yang menunggu sampai SPBU kembali melayani penjualan BBM.

Pengelola SPBU Talasalapang Supardi mengatakan, penutupan sementara dilakukan sambil menunggu penyesuaian harga baru yang secara otomatis terkoneksi di jaringan Telkom yang terhubung langsung ke pusat.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengumumkan kenaikan harga BBM. Harga baru Pertalite naik menjadi Rp10 ribu per liter dari sebelumnya Rp7.650.

Sementara untuk Pertamax naik menjadi Rp14.500 per liter dari harga sebelumnya, Rp12.500 per liter. Solar naik menjadi Rp6.800 dari harga sebelumnya, Rp5.150 per liter.

Kenaikan harga BBB dikeluhkan warga. Pasalnya, tidak semua konidisnya ekonominya pulih pasca pandemi Covid-19, belum lagi warga yang menjadri korban PHK, seperti diungkapkan Lulu.

Sehingga, kenaikan harga BBM tidak hanya menyengsarakan masyarakat kecil. Namun, juga berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok.

