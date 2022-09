LONDON – Hari Kamis (8/9/2022) menandai berakhirnya hampir satu abad kehidupan dan pemerintahan Ratu Elizabeth II sebagai raja. Tentu saja Inggris sangat berduka atas kepergiannya.

Mereka mungkin berbesar hati mengetahui mendiang kerajaan memiliki rencana terperinci untuk apa yang terjadi setelah Ratu meninggal, dan itu telah dikerjakan selama bertahun-tahun.

Di atas ‘blue print’ pemakaman yang cermat, ada sistem untuk mengetahui apa yang akan terjadi selama sembilan hari ini setelah kematian Ratu Elizabeth. Mulai dari bagaimana negara akan berkabung hingga apa yang diharapkan dari Pangeran Raja Charles, yang semuanya disebut sebagai Operasi Jembatan London atau "Operasi Unicorn" sejak Ratu dilaporkan meninggal di Skotlandia.

Rencana ini biasanya akan menjadi rahasia yang dijaga ketat. Tetapi The Guardian melakukan sejumlah besar pelaporan asli tentang masalah ini dan Politico memperoleh dokumen resmi yang dibuat oleh kantor kabinet pada 2021.

Berikut yang terjadi dalam 9 - 10 hari kematian Ratu Elizabeth II dan prosesi pemakamannya.

Pada hari kematian sang Ratu, sekretaris pribadi Yang Mulia akan menyampaikan berita duka cita itu ke Perdana Menteri (PM) Inggris Liz Truss melalui kata-kata kode "Jembatan London runtuh." Namun, sejujurnya, frasa ini sangat terkenal sekarang sehingga tidak diragukan lagi telah diubah.

Politico melaporkan bahwa ada naskah panggilan dan para menteri akan diberi tahu—setelah menerima berita duka cita—bahwa “diperlukan kebijaksanaan.”

Mereka juga akan mendapatkan email dari sekretaris kabinet yang berbunyi, “Rekan-rekan yang terhormat, Dengan sedih saya menulis untuk memberi tahu Anda tentang kematian Yang Mulia Ratu.” Bendera kemudian akan diturunkan menjadi setengah tiang, sebaiknya dalam waktu 10 menit.

Dari sana, berita akan menyebar ke pemerintah lain di mana Ratu adalah kepala negara dan ke negara-negara persemakmuran. Kemudian asosiasi pers akan diberi pengarahan, meskipun kemungkinan besar, internet akan tahu jauh sebelumnya karena hal kecil yang disebut Twitter.

Kita semua ingat seberapa cepat laporan hokas Hollywood Unlocked yang menyatakan Ratu telah meninggal menarik perhatian dunia pada awal 2022.

Di tengah semua ini, The Guardian melaporkan bahwa seorang "pelayan dengan pakaian berkabung" akan menyematkan pemberitahuan ke gerbang Istana Buckingham.

Sedangkan Politico melaporkan bahwa di atas situs web keluarga kerajaan berubah menjadi layar hitam dengan pemberitahuan yang sama, retweet dari pemerintah akun sosial (yang akan menampilkan spanduk hitam) akan diblokir.

Pada titik ini, PM akan membuat pernyataan, lalu ada salut senjata, dan negara akan mengheningkan cipta selama satu menit.

Penobatan Raja Charles akan terjadi berbulan-bulan bahkan sampai satu tahun setelah Ratu meninggal, tetapi dia akan menjadi raja begitu Ratu meninggal.

Menurut The Guardian, saudara-saudara Charles akan mencium tangannya. Politico melaporkan bahwa dia akan memberikan pidato kepada negara pada pukul 18.00 waktu setempat. Lalu akan ada kebaktian langsung yang direncanakan untuk tampil "spontan"di Katedral St. Paul, yang akan dihadiri PM inggrus,

Kemudian keesokan harinya, Charles akan secara resmi diproklamirkan sebagai raja pada pukul 10 pagi keesokan harinya oleh "dewan aksesi", dan kemudian dia akan bertemu dengan PM Inggris dan pejabat penting pemerintah lainnya. Pada saat itu dia mungkin akan diberi pengarahan tentang hal-hal yang sebelumnya hanya diketahui oleh ibunya.

Dua hari kemudian jenazah Ratu akan kembali ke ruang takhta Istana Buckingham dengan bendera setengah tiang dan lonceng berdentang. The Daily Mail melaporkan bahwa lonceng akan diredam, dan pekerja kulit Inggris sudah "dimobilisasi" untuk membuat peredam lonceng. Jika Yang Mulia meninggal di luar London, peti matinya akan dibawa dengan kereta kerajaan ke kota dan akan bertemu dengan PM Inggris.

Pada hari ke-3, Charles akan melakukan tur singkat ke seluruh wilayah Inggris.

Pada hari ke-4, gladi bersih pemakaman untuk Ratu akan dimulai. Menurut The Guardian, pemakaman Yang Mulia akan diatur oleh Duke of Norfolk dan akan melibatkan banyak perencanaan — meskipun logistik telah ada sejak tahun 1960-an. Faktanya, The Guardian melaporkan bahwa ada pertemuan "dua atau tiga kali setahun" tentang masalah ini, meskipun beberapa hal akan diserahkan kepada Charles untuk diputuskan.

Pada hari ke-5, peti mati Ratu akan dipindahkan dari Istana Buckingham ke Westminster dalam prosesi satu jam, yang akan dilanjutkan dengan kebaktian di Westminster Hall. The Guardian melaporkan bahwa Ratu akan "berbaring " selama empat hari lagi dan ratusan ribu orang dapat mengunjungi peti matinya.

Di hari ke enam, gladi bersih pemakaman akan terus dilakukan. Lalu di hari ke-7 dan 8, pemerintah akan terus mempersiapkan pemakaman. Menurut Politico ini akan penuh dengan “tantangan potensial”, seperti menangani masuknya turis, keamanan, kedatangan kepala negara, kepadatan penduduk, dan kekhawatiran bahwa London benar-benar akan “penuh”.

Di hari ke-9, pemakaman Ratu yang sebenarnya akan berlangsung di Westminster Abbey. The Guardian melaporkan bahwa pada dasarnya semuanya akan ditutup — termasuk pasar saham — karena hari berkabung nasional.

Big Ben akan berdentang dan negara ini akan mengheningkan cipta lagi. Peti mati Ratu kemudian akan diangkut dengan mobil jenazah ke Kastil Windsor, di mana dia akan disambut oleh keluarga kerajaan. Pada titik ini, Ratu akan dimakamkan di "kubah kerajaan" di Kapel Memorial Raja George VI.