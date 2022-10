JAKARTA - Kekejian dan ketidakmanusiawian dari pemberontakan G30S/PKI sangat dikecam oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini. Peristiwa tersebut didalangi oleh salah satu organisasi komunis yang ada di Indonesia.

Organisasi itu bernama Partai Komunis Indonesia (PKI). Selain pemberontakan G30S/PKI, rupanya PKI sebelumnya juga telah beberapa kali melakukan pemberontakan. Di antaranya adalah pemberontakan PKI terhadap pemerintahan kolonial tahun 1926 dan juga pemberontakan Madiun tahun 1948.

Pemberontakan-pemberontakan tersebut berlatar konflik kepentingan politik dan tidak berhubungan dengan ideologi komunisma. Namun pada akhirnya pemberontakan tersebut berdampak pada terbitnya pelarangan ideologi komunisme di Indonesia. Pelarangan ini termuat dalam peraturan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dan Tap MPRS Nomor XXV tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia.

Meskipun dilarang di Indonesia, ideologi ini masih tumbuh bebas di beberapa negara di luar Indonesia. Melansir dari beberapa sumber, berikut merupakan tokoh-tokoh komunis masa kini dari berbagai negara.

1. Kim Jong-un

Korea Utara merupakan salah satu negara komunis yang dikenal dengan kediktatoran totaliternya. Sejak dahulu, negara ini memang sudah menganut ideologi komunisme, bahkan sejak era kepemimpinan ayah Kim Jong-un, Kim Jong-il.

Kim Jong-un adalah anak termuda Kim Jong-il. Ia menjabat sebagai pemimpin Korea Utara sejak Kim Jong-il meninggal, yaitu pada 19 Desember 2011. Pada ulang tahun berdirinya Korea Utara yang ke-70, Kim Jong-un meluncurkan lebih dari 300 slogan baru Korea Utara. Salah satunya adalah โ€œnegeri dongeng sosialis.โ€

Semasa memerintah di Korea Utara, Kim Jong-un melakukan konsolidasi di dalam negeri untuk menjaga kekuasaannya. Konsolidasi tersebut dilakukan dengan menggunakan cara reformasi ekonomi, pembunuhan politik, serta provokasi nuklir. Di dalam tangannya, Korea Utara menjadi salah satu negara yang ditakuti di dunia.

2. G. A. Zyuganov

Gennady Andreyevich Zyuganov merupakan seorang politikus Rusia yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Federasi Rusia. Dalam buku yang berjudul My Russia: The Political Autobiography of Gennady Zyuganov, dijelaskan bahwa ide-ide dari G. A. Zyuganov sering memunculkan banyak spekulasi. Salah satunya adalah ketika ia berada dalam wawancara di sebuah stasiun radio. Ia sempat menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah komunis pertama di planet ini.

3. Xi Jinping Tokoh selanjutnya adalah Xi Jinping, Presiden China yang terpilih pada 14 Maret 2013. Ia merupakan putra dari seorang veteran komunis, Xi Zhongxun, dan sempat menjabat juga sebagai Sekretaris Jenderal serta pimpinan tertinggi dari Partai Komunis China. Selama berkuasa menjadi Presiden, Xi Jinping dikenal sebagai pemimpin kebangkitan China. Hal ini tidak luput dengan pemikiran Xi Jinping mengenai sosialisme yang kemudian membuatnya seakan setara dengan Mao Zedong, bapak pendiri Republik Rakyat China dan ahli teori komunis terkemuka.