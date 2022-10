LONDON - Para pemimpin dunia telah bereaksi terhadap kemenangan Rishi Sunak dalam kompetisi perdana menteri (PM) Inggris berikutnya. Sunak menggantikan PM Inggris Liz Truss yang mengundurkan diri setelah menjabat selama 45 hari.

Banyak yang memberikan ucapan selamat mereka, dan menyatakan harapan untuk stabilitas setelah Inggris mengalami situasi yang bergejolak selama beberapa minggu.

1. PM India Narendra Modi

"Ketika Anda menjadi PM Inggris, saya berharap dapat bekerja sama secara erat dalam isu-isu global, dan menerapkan Roadmap 2030," tweet PPM India Narendra Modi, merujuk pada kesepakatan kerangka kerja yang dicapai antara kedua negara.

"Keinginan khusus Diwali untuk 'jembatan hidup' orang India Inggris, saat kami mengubah ikatan bersejarah kami menjadi kemitraan modern,” lanjutnya.

Penunjukan Sunak telah menjadi berita besar di India. "Putra India bangkit di atas Kekaisaran, sejarah menjadi lingkaran penuh di Inggris," bunyi salah satu media massa di India.

Tidak mengherankan bahwa ada banyak perhatian terhadap kebangkitan Sunak di India. Kakek-neneknya berasal dari Punjab, sedangkan ayah mertuanya adalah Narayana Murthy, pendiri Infosys dan salah satu pengusaha paling terkenal di India. Sunak juga seorang Hindu yang mengambil sumpahnya sebagai anggota parlemen dengan menggunakan kitab suci Hindu Bhagavad Gita.

Seperti diketahui, India dan Inggris telah berusaha untuk mencapai kesepakatan perdagangan bebas, tetapi pembicaraan dilaporkan terhenti karena kekhawatiran di antara partai Sunak bahwa hal itu dapat menyebabkan lebih banyak imigrasi.

2. Uni Eropa (UE)

"Bekerja bersama adalah satu-satunya cara untuk menghadapi tantangan bersama. dan membawa stabilitas adalah kunci untuk mengatasinya,” terang Presiden Dewan Eropa Charles Michel.

Sunak diketahui adalah pendukung Brexit, tetapi banyak pemimpin Uni Eropa (UE) akan menarik napas lega karena Sunak yang terpilih, bukan Boris Johnson. Sunak dianggap sebagai seorang pragmatis, dan para pejabat Uni Eropa ingin bekerja dengannya untuk meningkatkan biaya energi, dan masalah yang sulit dari protokol Irlandia Utara, pengaturan perdagangan penting yang terjadi selama pembicaraan Brexit.

3. Irlandia

PM Irlandia Michael Martin mengatakan bahwa dia berharap dapat bekerja sama dengan Sunak, mengenai isu-isu penting yang dihadapi di pulau-pulau ini dan secara global.

Sementara itu, The Irish Times menyambut baik reputasi Sunak untuk "politik yang masuk akal", tetapi mengatakan dia akan menghadapi tantangan, terutama dengan Brexit.

Surat kabar itu mengatakan belum jelas apa arti pemilihannya bagi protokol Irlandia Utara.

4. Presiden AS Joe Biden

Sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan Presiden AS Joe Biden berharap akan segera berbicara dengan Sunak dalam beberapa hari mendatang.

Dia mengatakan Biden menahan untuk memberi selamat kepadanya sampai Sunak bertemu Raja Charles dan secara resmi diminta untuk membentuk pemerintahan, seperti yang ditentukan oleh protokol.

The New York Times memuji "catatan representasi" yang dibangun oleh Konservatif dalam beberapa tahun terakhir, mengatakan kemenangan Sunak adalah tonggak lain dalam sejarah mempromosikan perempuan dan orang kulit berwarna ke posisi terkemuka. The Washington Post juga menekankan posisi Sunak sebagai orang kulit berwarna pertama yang menjadi perdana menteri. Surat kabar itu menambahkan bahwa ini akan menjadi "pertama kalinya dalam sejarah bahwa penduduk Downing Street lebih kaya daripada penduduk Istana Buckingham".

5. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky

Presiden Zelensky belum mengomentari kemenangan Sunak. Namun Oleksandr Kornienko, Wakil Ketua Pertama parlemen Ukraina, mengatakan dia menyambut Sunak sebagai "rekan".

“Selamat kepada rakyat Inggris Raya atas fakta bahwa mereka memiliki stabilitas politik lagi. Setelah tahap pergolakan yang singkat,” terangnya.

Situs web Glavkom mengatakan baik Rishi Sunak maupun Boris Johnson akan menjadi "kabar baik" bagi Ukraina.

Situs web itu mengatakan pernyataan Sunak tentang Ukraina sejauh ini ‘menjanjikan’. Hal ini kontras dengan pernyataannya dalam debat bahwa dia tidak ingin bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin, dibandingkan dengan kesiapan Liz Truss untuk berbicara Putin.