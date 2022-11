JAKARTA - Bupati Jayapura Mathius Awoitauw menghadiri undangan dalam pertemuan bersama Bank Dunia di Jakarta pada Selasa (15/11/2022). Perwakilan Bank Dunia yang hadir dalam pertemuan itu Practice Manager, Social Sustainability and Inclusion Global Practice, East Asia and the Pacific Regio Janmejay Singh, Senior Social Development Specialist Jessica Ludwig, Senior Social Development Specialist Enurlaela Hasanah, dan Social Development Specialist Fithya Findie.

Bupati Mathius mengatakan, ia diundang dalam pertemuan dengan pihak Bank Dunia untuk makan bersama, pertemuan itu dihadiri oleh Pimpinan Bank Dunia di Asia dan Indonesia.

“Ini inisiatif mereka mengundang saya untuk makan siang bersama, sekaligus juga mereka mau mendapatkan informasi atau penjelasan mengenai kegiatan pembangunan di Papua,” ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa ada banyak inisiatif yang bisa dilakukan terus-menerus agar ada dampak positif yang mendasar dan benar-benar dirasakan oleh orang asli papua.

Ada ruang-ruang khusus yang Negara sediakan, tetapi sampai sekarang masih tetap saja seperti biasa. Undang-undang Otsus hadir selama ini tidak diterjemahkan secara baik, banyak anggaran yang tidak digunakan tepat sasaran.

“Beberapa hal sudah disampaikan, intinya kita harus selalu optimis bekerja keras dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat kesejahteraan di Papua,” tuturnya.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

(Wul)