NEW YORK – Menurut survei tahunan Economist Intelligence Unit (EIU), kota termahal di dunia adalah New York dan Singapura. Ini adalah pertama kalinya New York, Amerika Serikat (AS) menduduki peringkat teratas. Pada tahun lalu, posisi ini dtempati Tel Aviv. Saat ini kota itu menempati posisi ketiga.

Laporan survei EIU menyatakan secara keseluruhan, biaya hidup rata-rata di kota-kota terbesar dunia naik 8,1% pada tahun ini.

Perang di Ukraina dan dampak Covid pada rantai pasokan diidentifikasi sebagai faktor di balik peningkatan tersebut.

Dikutip BBC, inflasi sangat tinggi di Istanbul dengan harga naik 86%, lalu disusul Buenos Aires (64%) dan Teheran (57%).

Inflasi yang tinggi di AS adalah salah satu alasan New York menduduki puncak daftar itu. Los Angeles dan San Francisco juga masuk 10 besar. Awal tahun ini, inflasi AS adalah yang tertinggi dalam lebih dari 40 tahun. Penguatan dolar juga menjadi faktor keunggulan kota-kota AS.

Moskow dan St Petersburg naik melalui peringkat dengan 88 dan 70 tempat, masing-masing menjadi 37 dan 73, sebagian sebagai akibat dari sanksi Barat menyusul invasi Rusia ke Ukraina.

Survei tersebut membandingkan biaya dalam dolar AS untuk barang dan jasa di 173 kota. Kyiv tidak termasuk dalam ulasan tahun ini.

EIU membandingkan lebih dari 400 harga individu di lebih dari 200 produk dan layanan dari 172 kota di seluruh dunia. Upasana Dutt, yang bertanggung jawab memimpin penelitian, mengatakan perang di Ukraina, sanksi Barat terhadap Rusia dan kebijakan nol-Covid China telah menyebabkan masalah rantai pasokan. "Itu, dikombinasikan dengan kenaikan suku bunga dan pergeseran nilai tukar, telah mengakibatkan krisis biaya hidup di seluruh dunia," terangnya. Dia mengatakan kenaikan harga rata-rata di 172 kota dalam survei EIU adalah yang terkuat yang pernah ada dalam 20 tahun sejak awal mereka memiliki data digital. Daftar kota paling mahal di dunia pada 2022: 1. New York 2. Singapura 3. Tel Aviv 4. Hong Kong 5. Los Angeles 6. Zurich 7. Jenewa 8. San Francisco 9. Paris 10. Sydney 10. Kopenhagen Daftar kota paling murah di dunia pada 2022: 161. Kolombi 161. Bengaluru 161. Aljir 164. Chennai 165. Ahmedabad 166 . Almaty 167. Karachi 168. Tashkent 169. Tunis 170. Teheran 171. Tripoli 172. Damaskus Sumber: EIU's World Cost of Living index