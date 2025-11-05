Zohran Mamdani Terpilih sebagai Wali Kota New York: Simbol Kebangkitan Politik Progresif

JAKARTA - Zohran Mamdani terpilih sebagai Wali Kota New York pada Selasa, 4 November 2025 waktu setempat. Terpilihnya Mamdani menjadi peristiwa bersejarah, khususnya di Amerika Serikat, karena untuk pertama kalinya seorang muslim sosialis menduduki jabatan tertinggi di kota terbesar di negeri Paman Sam tersebut.

Kota New York selama ini dikenal sebagai simbol kapitalisme global. Di kota ini beroperasi dua bursa saham terbesar dunia dan terdapat jumlah miliarder tertinggi dibandingkan kota lain di seluruh dunia. Namun, di balik gemerlap gedung pencakar langit dan kemewahan Manhattan, New York juga menyimpan kenyataan sosial yang memprihatinkan.

Menurut laporan The New York Times pada awal Oktober lalu, terdapat lebih dari 140.000 tunawisma yang tinggal di kota tersebut. Selain itu, New York menghadapi persoalan serius seperti harga sewa tempat tinggal yang tidak terjangkau dan ketimpangan ekonomi yang semakin melebar.

Dalam konteks tersebut, kemunculan Zohran Mamdani membawa angin segar perubahan bagi masyarakat New York. Berbeda dengan banyak politisi arus utama, Mamdani secara konsisten mengangkat isu-isu yang dirasakan langsung oleh kelas pekerja dan masyarakat berpenghasilan rendah.