NEW YORK – Badai musim dingin yang berkepanjangan yang menyebabkan hujan salju lebat, angin kencang, dan dingin yang brutal ke sebagian besar wilayah Amerika Setrikat (AS) pada minggu lalu telah menewaskan sedikitnya 26 orang dan menyebabkan ratusan ribu orang mengalami pemadaman listrik.

Menurut Layanan Cuaca Nasional, dampak terburuk terjadi di sekitar Buffalo, New York, saat salju setebal 43 inci turun pada Minggu (25/12/2022) pagi.

Pejabat Erie County, kondisi hujan salju dan badai salju membuat jalan tidak dapat dilalui, membekukan gardu listrik dan menyebabkan sedikitnya 12 orang meninggal.

Kondisi sedikit mereda pada Minggu (25/12/2022), memungkinkan responden darurat untuk keluar dan melihat sejauh mana masalahnya.

"Saya tidak ingin mengatakan bahwa ini akan terjadi karena itu akan menjadi kekeliruan bagi saya untuk mengatakan itu, karena kita tahu bahwa ada orang yang telah terjebak di dalam mobil selama lebih dari dua hari," terang Eksekutif Erie County Mark Poloncarz, pada Minggu (25/12/2022), dikutip CNN.

"Ada orang di rumah yang berada di bawah suhu beku,” lanjutnya.

Poloncarz mengatakan sekitar 500 pengendara terdampar di kendaraan mereka dari Jumat (23/12/2022) malam hingga Sabtu (24/12/202) pagi, meskipun larangan mengemudi daerah diberlakukan selama badai.

“Pasukan Garda Nasional telah dipanggil untuk membantu menyelamatkan orang-orang yang terjebak di dalam kendaraan,” katanya.

Poloncarz mengatakan enam orang meninggal di Buffalo, tiga di Amherst, dan tiga di Cheektowaga – dengan rentang usia antara 26 hingga 93 tahun.

Dia mengumumkan empat dari kematian itu terjadi pada Minggu (25/12/2022) pagi selama konferensi pers.

"Saya tahu bahwa beberapa ditemukan di dalam mobil dan beberapa ditemukan benar-benar di jalanan di tumpukan salju," lanjutnya.

Dia menjelaskan dua orang meninggal dalam insiden terpisah pada Jumat (23/12/2022) malam ketika petugas medis darurat tidak bisa sampai ke rumah mereka pada waktunya untuk keadaan darurat medis. Adapun detail tentang kematian ketiga tidak diketahui.

Sementara itu, Gubernur New York Kathy Hochul menyebut badai itu merupakan badai paling dahsyat dalam sejarah panjang Buffalo karena kekuatannya dan panjangnya yang diperpanjang.

“Ini adalah krisis dengan proporsi yang luar biasa,” terangnya kepada Paula Reid dari CNN pada Minggu (25/12/2022).

Menurut Hochul, dari 13 kematian terkait cuaca yang tercatat di seluruh New York, 12 korban berada di Erie County. Menurut Kantor Sheriff Niagara County, satu korban adalah korban keracunan karbon monoksida fatal yang dilaporkan di Niagara County.

“Hilangnya dua nyawa di Buffalo – terkait badai – karena orang tidak dapat memperoleh perawatan medis, sekali lagi merupakan situasi krisis yang terbentang di depan mata Anda dan Anda menyadari bahwa ambulans penyelamat dan petugas medis darurat tidak dapat menjangkau orang selama badai salju. situasi,” terangnya.

Hochul mengatakan dia akan meminta pemerintah federal untuk deklarasi darurat yang akan memungkinkan mereka untuk meminta penggantian biaya luar biasa dari semua lembur dan fakta bahwa pihaknya membawa bantuan bersama dari bagian lain negara bagian.

Badai salju juga menyebabkan listrik mengalami pemadaman. Menurut PowerOutage.us, sekitar 250.000 rumah dan bisnis di AS tidak memiliki layanan listrik pada sekitar pukul 11 pagi ET, dengan hampir setengah dari mereka yang terkena dampak di Maine dan New York.

Sejak terjadi badai musim dingin, jumlah pemadaman terkadang melebihi satu juta pelanggan.

Operator jaringan listrik untuk setidaknya 13 negara bagian di bagian timur negara itu meminta pelanggan untuk menghemat daya dan menyetel termostat lebih rendah dari biasanya dari Sabtu (24/12/2022) pagi hingga pukul 10 pagi pada Minggu (25/12/2022) karena penggunaan kapasitas yang melelahkan.

Operatornya, PJM Interconnection, melayani sekitar 65 juta orang di seluruh atau sebagian Delaware, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Michigan, New Jersey, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Virginia, West Virginia, dan District of Columbia . Operator memperingatkan pemadaman bergilir bisa terjadi jika kebekuan akibat salju terjadi terlalu lama.