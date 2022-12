NEW YORK - Badai musim dingin yang dahsyat yang menghantam Amerika Utara telah merenggut lebih banyak nyawa di negara bagian New York, Amerika Serikat (AS).

Eksekutif county Mark Poloncarz, mengatakan pada Rabu.(28/12/2022) sedikitnya 34 orang tewas di Erie County, termasuk kota Buffalo.

Pihak berwenang masih berusaha mengidentifikasi tiga korban. Badai yang melanda AS selama liburan akhir pekan telah menewaskan sedikitnya 60 orang di delapan negara bagian.

Sekarang ada lebih banyak korban jiwa di Erie County dalam beberapa hari terakhir daripada selama badai salju Buffalo yang terkenal pada 1977. Menurut Layanan Cuaca Nasional, dua puluh sembilan orang tewas dalam badai itu.

"Ini badai yang mengerikan dengan terlalu banyak kematian," kata Poloncarz saat konferensi pers pada Rabu (28/12/2022) pagi.

Namun kondisi di beberapa wilayah yang paling terpukul di AS - termasuk New York - mulai membaik.

Poloncarz menjelaskan di County Erie, kurang dari 1.000 rumah tangga sekarang tanpa listrik, dan 95% penduduk harus mendapatkan listrik kembali pada akhir hari.

Sementara itu, di Kota Buffalo - yang tertutup salju lebih dari 1,2 meter - telah membuat kemajuan dalam membersihkan jalan. Setidaknya 65% jalan kota memiliki setidaknya satu jalur yang tersedia untuk dilalui, meskipun larangan mengemudi tetap berlaku karena kondisi berbahaya. Bandara Internasional Buffalo Niagara setempat dibuka kembali pada pukul 11:00 waktu setempat (16:00 GMT) setelah ditutup pada Jumat (23/12/2022) lalu, meskipun hampir semua penerbangan yang dijadwalkan berangkat pada hari itu dibatalkan atau ditunda, menurut situs web bandara. Layanan kereta api Buffalo beroperasi kembali dengan jadwal terbatas. Garda Nasional AS mendatangi rumah ke rumah di lingkungan di daerah yang kehilangan kekuatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan karena para pejabat "takut" bahwa beberapa orang yang hidup sendirian mungkin tewas selama badai. Dengan suhu yang meningkat dan salju yang mulai mencair, county sekarang bersiap untuk kemungkinan banjir. Di tempat lain di AS dan Kanada, penduduk masih menghadapi dampak badai musim dingin yang mematikan serta sistem cuaca baru yang berbahaya, yang menyebabkan beberapa korban jiwa. Negara bagian di AS bagian barat dan wilayah Pegunungan Rocky telah mengalami angin kencang dan hujan akibat "sungai atmosfer", saluran kelembapan sempit yang panjang di atmosfer yang dapat menyebabkan curah hujan yang tinggi. Menurut Pusat Prediksi Cuaca, gelombang hujan lebat atau gunung salju diperkirakan terjadi di barat dan selatan AS pada Kamis (29/12/2022) dan dapat berlanjut hingga akhir minggu. Polisi Negara Bagian Oregon kepada media lokal mengatakan pada Selasa (27/12/2022) jika hujan mulai membanjiri negara bagian barat Washington dan Oregon, di mana lima orang tewas dalam kecelakaan mobil akibat pohon tumbang akibat badai. Dalam satu contoh, Polisi Negara Bagian Oregon mengatakan cuaca buruk menyebabkan pohon besar tumbang ke atap mobil di Highway 26 di Clatsop County pada Selasa (27/12/2022), menewaskan pengemudi berusia 19 tahun Justin Nolasco Pedraza dan dua penumpang - empat - anak berusia satu tahun dan Bonifacio Olvera Nolasco yang berusia 41 tahun. Responden pertama menemukan ketiganya tewas di tempat kejadian. Lebih dari 70.000 pelanggan tanpa listrik di Washington dan Oregon pada Rabu (28/12/2022) sore, menurut pelacak pemadaman PowerOutage.us. Pusat Prediksi Cuaca memperkirakan badai akan berlama-lama hingga akhir pekan mendatang. Beberapa daerah bisa mendapatkan curah hujan hingga enam inci (15 cm). Ibu kota negara bagian Washington, Olympia, mengalami rekor gelombang pasang setinggi 18,4 kaki (5,6 meter), yang membawa kehidupan laut ke jalan-jalan kota. Seorang jurnalis lokal membagikan video di Twitter tentang ubur-ubur di jalan-jalan kota yang banjir dan seorang penduduk setempat yang berusaha menyelamatkan hewan-hewan itu. Salju lebat juga diperkirakan terjadi di daerah pegunungan Sierra Nevada, Cascades, dan Rockies saat udara lembap mengalir ke arah timur. Tak hanya di AS, Penyedia utilitas publik Hydro-Québec pada Rabu (28/12/2022) mengatakan beberapa penduduk Kanada, masih berjuang melawan pemadaman listrik akibat badai, termasuk sekitar 19.000 pelanggan di provinsi Quebec. Menurut pemasok listrik Hydro One, di Ontario, lebih dari 10.000 pelanggan masih tanpa listrik.