NEW YORK - Otoritas New York, Amerika Serikat (AS) menggambarkan kondisi mengerikan akibat badai musim dingin yang menerjang beberapa negara bagian. Masyarakat harus mengalami pemadaman listrik selama berjam-jam, jenazah ditemukan di dalam kendaraan, dan tim darurat harus mendatangi mobil ke mobil mencari pengendara dalam keadaan hidup atau mati.

Kru darurat di New York berjuang untuk menyelamatkan penduduk yang terdampar dari apa yang oleh pihak berwenang disebut "badai salju abad ini", badai tanpa henti yang telah menewaskan sedikitnya 25 orang di negara bagian itu dan menyebabkan kekacauan perjalanan Natal di AS.

BACA JUGA:Â Badai Musim Dingin Terjang AS, 60 Orang Meninggal di 8 Negara Bagian

Dikutip TRT World, kondisi badai salju terus terjadi di beberapa bagian Timur Laut AS, sisa-sisa cuaca ekstrem yang membandel yang melanda negara itu selama beberapa hari, menyebabkan pemadaman listrik yang meluas, penundaan perjalanan, dan setidaknya 47 kematian di sembilan negara bagian.

BACA JUGA:Â Badai Salju Mematikan Hantam AS, 62 Meninggal dan Ribuan Orang Hidup Gelap-gelapan Tanpa Listrik

Di negara bagian New York, pihak berwenang telah menggambarkan kondisi yang ganas, terutama di Buffalo, dengan pemadaman listrik selama berjam-jam, jenazah ditemukan di dalam kendaraan dan di bawah gundukan salju, dan personel darurat pergi "mobil ke mobil" mencari lebih banyak pengendara dalam keadaan hidup atau mati.

Badai salju yang ganas, angin menderu dan suhu di bawah nol memaksa pembatalan lebih dari 15.000 penerbangan AS dalam beberapa hari terakhir, termasuk setidaknya 2.600 pada Senin (26/12/2022), menurut situs pelacakan Flightaware.com.

"Tentu saja, ini adalah badai salju abad ini," kata Gubernur Kathy Hochul kepada wartawan, menambahkan "terlalu dini untuk mengatakan ini sudah selesai."

Baca Juga: Kids Life's Adventure Park Suguhkan Edukasi Literasi Digital Lewat Keseruan Tanpa Batas

Follow Berita Okezone di Google News

Hochul mengatakan beberapa kota di New York bagian barat dilanda "salju setinggi 30 hingga 40 inci (0,75 hingga 1 meter) dalam semalam." Menurut pernyataan Gedung Putih, pada Senin (26/12/2022) malam, Hochul berbicara dengan Presiden Joe Biden, yang menawarkan "kekuatan penuh pemerintah federal" untuk mendukung negara bagian New York, dan mengatakan dia dan Ibu Negara Jill Biden sedang berdoa bagi mereka yang kehilangan orang yang dicintai dalam badai. Layanan Cuaca Nasional memperkirakan hingga 14 inci lagi pada hari Senin di samping beberapa kaki yang telah membuat kota terkubur salju, dengan para pejabat berjuang untuk membuat layanan darurat kembali online. Eksekutif County Erie Mark Poloncarz mengatakan dalam jumpa pers bahwa dia "patah hati" saat melaporkan jumlah kematian terkait badai salju telah meningkat menjadi 25 di seluruh wilayah. Poloncarz mengatakan jumlah korban tewas Erie kemungkinan akan melampaui badai salju Buffalo yang terkenal pada 1977 ketika hampir 30 orang meninggal. "Kami memperkirakan akan ada lebih banyak kematian akibat badai yang sedang berlangsung,” ujarnya. Dengan perkiraan lebih banyak salju dan sebagian besar Buffalo tidak dapat dilewati, dia bergabung dengan Hochul untuk memperingatkan penduduk agar bersembunyi dan tetap di tempat. Anggota Garda Nasional dan tim lain telah menyelamatkan ratusan orang dari mobil yang tertutup salju dan rumah tanpa listrik, tetapi pihak berwenang mengatakan masih banyak orang yang terjebak. Sheriff Erie County John Garcia menyebut badai itu "yang terburuk" yang pernah dia lihat, dengan periode jarak pandang nol dan pihak berwenang tidak dapat menanggapi panggilan darurat. "Sangat memilukan ketika Anda mendapat telepon di mana keluarga bersama anak-anak mereka, dan mereka mengatakan mereka kedinginan," katanya kepada CNN. Hochul, penduduk asli Buffalo, mengatakan dia terkejut dengan apa yang dilihatnya selama tur pengintaian kota. "Ini (seperti) pergi ke zona perang, dan kendaraan di sepanjang sisi jalan mengejutkan," kata Hochul, menggambarkan arus setinggi delapan kaki (2,4 meter) terhadap rumah serta bajak salju dan kendaraan penyelamat "terkubur "di salju. "Ini adalah perang dengan alam," katanya. Cuaca ekstrem membuat suhu di bawah titik beku di 48 negara bagian AS yang berdekatan selama akhir pekan, termasuk di komunitas Texas di sepanjang perbatasan Meksiko di mana beberapa migran yang baru tiba berjuang untuk menemukan tempat berlindung.