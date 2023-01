ATHENA - Mantan Raja Yunani Constantine II, yang meninggal pada Selasa, (10/1/2023) malam dalam usia 82 tahun. Constantine II akan dimakamkan secara pribadi di bekas tanah kerajaan di utara Athena, kata pemerintah Yunani pada Rabu, (11/1/2023).

Digulingkan oleh penguasa militer dan ditolak oleh rakyatnya yang memilih untuk meninggalkan monarki pada 1974, Constantine II adalah putra satu-satunya Raja Paul dan Ratu Frederica dari Yunani.

Dia menderita penyakit jantung kronis dan masalah mobilitas dan telah dirawat di rumah sakit Athena sejak minggu lalu.

"Dengan kesedihan yang mendalam keluarga kerajaan mengumumkan bahwa HM King Constantine, suami, ayah, dan saudara tercinta, meninggal dunia kemarin," kata kantor pribadi Constantine dalam sebuah pernyataan pada Rabu, sebagaimana dilansir Reuters.

Constantine II, ayah baptis Pangeran William dari Inggris dan sepupu kedua Raja Charles, akan dimakamkan secara pribadi di Tatoi, istana musim panas bekas keluarga kerajaan Yunani, tempat leluhurnya juga dimakamkan, kata pemerintah.

Prosesi pemakaman akan digelar pada 10 Januari mendatang. 16 di Katedral Metropolitan Ortodoks Athena, kata kantornya.

Constantine II berusia 27 tahun dan baru saja naik tahta, pada 1964, ketika dia dipaksa ke pengasingan bersama sebuah keluarga muda pada akhir 1967.

Dia tidak akan kembali selama beberapa dekade ke Yunani, di mana dia sangat tidak populer atas keputusannya untuk mengambil sumpah para kolonel yang merebut kekuasaan pada April 1967. Dia kemudian bekerja sama sebentar dengan mereka sebelum melakukan kudeta balasan yang gagal.

Junta militer memaksanya melarikan diri dari Yunani dan menghapuskan monarki dari negara itu pada1973. Dalam referendum lain setelah jatuhnya junta setahun kemudian, Yunani kembali menolak monarki, menjadikan Konstantin sebagai raja Yunani terakhir.

Constantine menikah dengan Putri Anne-Marie, putri bungsu Raja Frederick IX dari Denmark, dan memiliki lima anak. Kakak perempuan Constantine adalah Ratu Sophia dari Spanyol.

Dikenal sebagai "The Ex" atau hanya "Glucksberg" - dari House of Glucksberg Jerman yang memiliki koneksi dengan royalti di seluruh Eropa - Constantine II menghabiskan hampir 50 tahun di pengasingan di Italia dan London, sebelum diam-diam kembali menetap di Yunani pada 2013.

"Perjalanan penting mantan Raja Constantine ditandai dan ditandai oleh momen-momen bergejolak dalam sejarah modern Yunani, luka yang disembuhkan oleh pilihan, hati nurani yang bebas, dan kedewasaan rakyat kita," kata Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis, menyampaikan belasungkawa kepada mantan Raja Constantine. keluarga raja.

Kematian Constantine, katanya, adalah "epilog formal dari sebuah bab yang secara definitif ditutup dengan referendum 1974."