JAKARTA - Indonesia konsisten dalam mendukung perjuangan Bangsa Palestina di tengah peningkatan serangan Israel. Hal itu ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Bahkan, posisi Indonesia dalam ketegangan ini sudah pernah disampaikan dalam pidatonya saat debat terbuka di Dewan Keamanan PBB dua pekan lalu.

BACA JUGA:Catut Mars 1 Abad NU, Ketua PBNU: PKB Jangan Jadi Penumpang Gelap!

"I think the position of Indonesia is very clear, (saya kira posisi Indonesia sangat jelas), saya sampaikan di depan dewan keamanan PBB tanggal 18 Januari di dalam open debate di dewan keamanan PBB," kata Retno usai rapat di Komisi I DPR RI, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Retno menegaskan, posisi Indonesia akan selalu mendukung segala bentuk perjuangan rakyat Palestina. "Jadi intinya when it comes to (menyangkut) masalah Palestina, posisi Indonesia konsisten crystal clear (sangat jelas) bahwa kita tetap akan mendukung perjuangan bangsa Palestina," ucapnya.

BACA JUGA:Pesan HT di Muskerwil Perindo Sulsel: Jangan Membeda-bedakan, Kita Adalah Partai Inklusif

Adapun, Kemenlu juga mengecam keras terjadinya peningkatan serangan Israel terhadap Palestina di Tepi Barat akhir-akhir ini.

Baca Juga: Hadirkan Acara Meet Eat Inspire, Hypernet Technologies Tawarkan Layanan untuk Produk Server dan Storage

Follow Berita Okezone di Google News

Kemenlu mengutuk penggunaan kekerasan secara berlebihan oleh aparat Israel yang telah menewaskan sembilan warga sipil Palestina. Tindakan brutal Israel ini, sambungnya, hanya akan mempersulit tercapainya perdamaian di Timur Tengah. "Indonesia menyerukan pada masyarakat internasional dan PBB agar mendesak Israel menghormati hak-hak rakyat Palestina," demikian keterangan Kementerian Luar Negeri RI di Twitter @Kemlu_RI, pada Jumat (27/1/2023).