BRASILIA - Seorang senator Brasil mengatakan pada Kamis, (2/2/2023) bahwa sekutu dekat mantan Presiden Jair Bolsonaro mencoba membujuknya untuk bergabung dalam konspirasi untuk membatalkan kekalahan pemimpin sayap kanan itu dalam pemilihan presiden tahun lalu.

Berbicara dalam sebuah konferensi pers, Senator Marcos do Val mengatakan bahwa dia telah diundang ke pertemuan pada 9 Desember dengan Bolsonaro, yang saat itu masih menjabat sebagai presiden, oleh rekannya, mantan anggota parlemen Daniel Silveira. Pada pertemuan tersebut, Silveira meminta Do Val untuk mencoba membuat ketua pengadilan pemilihan memberikan komentar yang mencurigakan dalam percakapan yang direkam, yang dapat mengarah pada penangkapan sang hakim, ungkap Do Val.

Sang senator mengatakan kepada wartawan bahwa Bolsonaro "duduk dalam diam" sementara Silveira menyusun rencana terhadap Hakim Alexandre de Moraes, hakim Mahkamah Agung yang menjalankan otoritas pemilihan tertinggi Brasil (TSE).

Bolsonaro telah mengkritik sistem pemungutan elektronik yang digunakan dalam pemilihan Brasil, menyalahkan metode itu atas kekalahannya.

Silveira ditangkap oleh polisi pada Kamis atas surat perintah yang dikeluarkan oleh Moraes, yang menuduhnya tidak mematuhi keputusan pengadilan dan "sama sekali tidak menghormati dan mengejek" pengadilan.

Perwakilan Bolsonaro tidak dapat segera dihubungi terkait perkembangan terbaru ini. Bolsonaro telah tinggal di Orlando, Florida, Amerika Serikat (AS) sejak akhir Desember, setelah meninggalkan Brasil dua hari sebelum masa jabatannya berakhir. Partai Bolsonaro, Partai Liberal, menolak berkomentar. Senator Flavio Bolsonaro, putra mantan presiden, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tidak pernah ada upaya kudeta dan ayahnya adalah "pembela hukum dan ketertiban dan selalu bermain dalam empat baris Konstitusi." Kesaksian Do Val adalah kesaksian terkuat yang belum mendukung tuduhan bahwa Bolsonaro mencoba membatalkan hasil pemilu Oktober yang dimenangkan oleh Presiden berhaluan kiri Luiz Inacio Lula da Silva, yang menjabat pada 1 Januari. Majalah berita Veja, yang pertama kali melaporkan dugaan konspirasi tersebut, Kamis malam merilis sebuah audio di mana Do Val mengatakan dia mendengar rincian plot langsung dari Bolsonaro dalam pertemuan 9 Desember. Majalah itu mengatakan melihat pesan yang membuktikan pertemuan itu terjadi. Do Val memberi tahu Veja bahwa Bolsonaro mengatakan Badan Intelijen Brasil (Abin) akan memberikan dukungan teknis dengan peralatan mata-mata untuk merekam Moraes. Sebelumnya pada Kamis, Abin mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa "sama sekali tidak terlibat dalam inisiatif apa pun", merujuk pada dugaan rencana untuk merekam percakapan dengan Moraes. Bolsonaro meninggalkan Brasil ke Florida 48 jam sebelum Lula menjabat, tanpa pernah mengakui kekalahan. Dia sedang diselidiki oleh Moraes di Mahkamah Agung atas dugaan perannya dalam menyulut kerusuhan oleh para pendukungnya, yang menyerbu gedung-gedung pemerintah pada 8 Januari untuk memprovokasi kudeta militer. Moraes memerintahkan Do Val untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah kepada polisi federal dalam waktu lima hari sebagai bagian dari penyelidikan terhadap mantan presiden tersebut, menurut dokumen pengadilan yang dilihat oleh Reuters. Do Val, yang mengatakan sedang mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari kursi Senatnya, menggambarkan pertemuan itu sebagai "tindakan yang aneh, tidak bermoral, dan bahkan kriminal," menurut majalah berita Veja. Menurut laporan Veja, Silveira mengatakan kepada Bolsonaro bahwa Do Val adalah seorang pendukungnya dan meminta mantan presiden itu untuk menyampaikan "gagasan yang akan menyelamatkan Brasil" kepadanya.