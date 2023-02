Kaur-Secara simbolis, Bupati Kaur Lismidianto menerima satu unit ambulance dan satu unit mobil pemadam kebakaran yang merupakan hibah dari Japan Firefighters Association, penyerahan dua kendaraan tersebut dilakukan disela-sela kegiatan rapat koordinasi nasional pemadam kebakaran dan penyelamatan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Keilayaah Kementerian Dalam Negeri RI. Syafrizal pada Selasa (28/2/2023) di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta

Pada Kegiatan yang mengambil tema "Pemadam Kebakaran dan penyelataman tangguh, Rakyat tumbuh, Indonesia Maju" Tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan yang sama dari JFA kepada Bupati Garut, Bupati Buol, Kemudian Hibah dari Ehime Toyota Motor Corporation dan Kochi Toyota Motor Corporation kepada Bupati Aceh Besar, Bupati Bengkulu Utara, Bupati OKU Timur, Bupati Dompu, Bupati Konawe Selatan, Bupati Lhokseumawe, Bupati Padang Sidempuan, Walikota Depok, serta hibah dari Gyeonggi Provincial Government Of the Republic Of Korea kepada Rektor Universitas Syiah Kuala, Bupati Way Kanan, Bupati Penajam Paser Utara, Bupati Kubu Raya, Bupati Manggarai Barat dan Bulat Halmahera Barat

Bupati Kaur Lismidianto mengatakan hibah dua kenadaraan dari JFA tersebut nantinya akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami musibah, karena saat armada pemadam kebakaran yang di miliki masih terbatas

"Alhamdulillah dengan penambahan armada ini pelayanan di masyarakat bisa kita tingkatkan, walapun masih jauh dari kata cukup, minimal dengan adanya penambahan armada bisa lebih meminimalisir saat terjadi kebakaran,” ujarnya.

Disinggung mengenai penempatan kendaraan tersebut, bupati mengaku dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menentukan tempat penempatan

"Nanti kita bahas dulu dimana penempatan yang tepat, karena dua mobil yang kita punya satu ada di pos Tanjung Kemuning, dan satu lagi ada di kantor damkar termasuk mobil ambulance nya,” tuturnya.

Sementara itu, kepada dinas pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur Ujang Yulisman mengatakan akan memanfaatkan hibah dua kendaraan dari JFA tersebut dengan maksimal, sesuai dengan instruksi pimpinan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

" Kita tunggu mobilnya sampai kaur dulu, baru kita tentukan dimana nanti armada ini di letakkan, yang pasti sesuai intruksi bupati akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” tutur Ujang.

Ujang juga mengaku dengan keterbatasan anggaran yang ada pemerintah kabupaten Kaur akan terus berupaya untuk memenuhi kekurangan armada mobil damkar

"Untuk pengganggaran akan terus lakukan namun menyesuaikan dengan kemampuan daerah, tapi kita tetap usaha juga dengan mengajukan proposal baik ke pemerintah pusat ataupun ke pihak lain,” katanya.

(FDA)