Nusa Dua– Hotel Nikko Bali Benoa Beach merayakan hari jadinya yang ke-5. Beberapa promosi telah ditawarkan mulai dari potongan harga kamar dengan keuntungan eksklusif hingga menu spesial yang ditawarkan dengan cita rasa Jepang di Nagisa Japanese Izakaya Dining Experience dan masakan Italia di Giorgio Italian Ristorante Pizzeria dari Januari hingga akhir Maret.

Resor tepi pantai ini menyambut Anda dengan layanan eksklusif, yang merupakan perpaduan antara tradisi Jepang dan keramahan khas Bali yang telah dibudidayakan sejak dibuka pada tahun 2018.

Selain memberikan penawaran dan promo menarik, puncak perayaan HUT ke-5 hotel ini adalah berbagi kasih kepada mereka yang membutuhkan.

“Berterima kasih, bersyukur, dan diberkati adalah tema kita tahun ini. Dan agar selaras dengan program keberlanjutan kami, maka kami mewujudkannya dengan membagikan paket sembako untuk aset berharga kami," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan " keberlanjutan tidak lagi tentang merugikan, ini tentang berbuat lebih baik, dan itu bisa dilakukan di lingkungan kita sendiri dulu, dari bawah, dimulai dari staf kami dan selanjutnya mengantarkan paket ke Banjar Terora dan Desa Benoa.” Ujar Takashi Hoshino, General Manager Hotel Nikko Bali Benoa Beach.

Ia juga mengatkan pihaknya mengadakan pesta sederhana dengan mengumpulkan semua staf untuk menikmati hidangan ulang tahun khusus di kantin karyawan yang dimasak oleh executive sous chef dan timnya dan dilayani oleh semua kepala departemen.

"Kami membuat spanduk sebagai hiasan utama, terbuat dari bahan yang berkelanjutan, dan semua karyawan memiliki kesempatan untuk menandatangani dan menulis keinginan mereka di atasnya," katanya.

Puncak acara adalah pengumuman Most Valuable Person of The Year, yaitu mereka yang menerapkan 8 nilai brand sehari-hari di tempat kerja yang terdiri dari Salam dengan Senyuman, Rasakan, Pikirkan, Bertindak & Menindaklanjuti, Tahu Cara Mengatasi Tekanan di Tempat Kerja, Komunikasi, Periksa & Tindak, Pendekatan Data, Sanitasi, dan Keamanan.

Setiap departemen akan diwakili oleh staf yang dinominasikan oleh kepala departemen mereka setiap bulannya. Mereka yang tidak pernah ketinggalan menerapkan dengan benar, yang tentunya setiap hari diamati oleh kepala departemen dan seluruh karyawan, maka dia akan menjadi pemenang dan berhak mendapatkan pengalaman menginap di hotel yang memiliki 188 kamar dan suite tersebut.

"Kami berharap bisnis ini segera pulih seratus persen sehingga perayaan tahun depan bisa lebih semarak, bermanfaat, dan berbagi lebih banyak dengan mereka yang membutuhkan di luar sana.”

Untuk informasi lebih lanjut mengenai praktik keberlanjutan & promo spesial di hotel kami dapat mengunjungi situs kami.

Follow Berita Okezone di Google News

(Wid)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.