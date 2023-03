JAKARTA - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Sung Y. Kim pada Senin (27/3/2023) bertemu dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Dalam kesempatan itu, Dubes Kim menyampaikan komitmen AS untuk terus memperkuat dan memperluas hubungan pertahanan dan keamanan bilateral antara AS dan Indonesia.

Dubes Kim dan Panglima TNI berdiskusi tentang berbagai hal terkait kerja sama pertahanan AS-Indonesia, menurut keterangan Kedutaan Besar AS di Jakarta, Senin. Di antara isu yang dibahas adalah persiapan latihan bersama Super Garuda Shield 2023, yang rencananya akan dilaksanakan pada pertengahan tahun ini.

Sebelumnya, Dubes Kim dan Panglima TNI bertemu di upacara kedatangan pesawat C130J di Lanud Halim Perdanakusuma, pada 8 Maret 2023.

Indonesia dan AS adalah mitra strategis yang menjalin kerja sama di berbagai bidang termasuk pertahanan dan keamanan. Kedua negara juga menjalin kerja sama untuk menghadapi tantangan regional dan global.

