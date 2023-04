JAKARTA - Kepolisian mulai memberlakukan one way atau satu arah di Kilometer 72 Tol Cipali hingga Kilometer 414 Gerbang Tol Kalikangkung. Rekayasa lalu lintas dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan di musim mudik 2023.

Informasi dari NTMC Polri, pembersihan one way diberlakukan pada Selasa (18/4/2023) pada pukul 12.30 WIB-14.30 WIB. Kemudian, pada pukul 14.30 WIB baru diberlakukan one way.

"Halo Sobat Polri. Saat ini para petugas sedang melakukan pembersihan di jalan tol untuk persiapan rekayasa lalu lintas one way mulai Km 72 sampai Km 414 GT Kalikangkung," tulis NTMC Polri.

Pelaksanaan one way dan contraflow bisa bersifat situasional sesuai dengan diskresi kepolisian. Para pengguna jalan diharapkan dapat mematuhi arahan petugas kepolisian.

Kepada para pemudik, diimbau untuk tetap selalu berhati-hati dalam berkendara dan jaga keselamatan.

