INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Korlantas Polri Petakan Titik Rawan Kecelakaan di Jalur Mudik Lebaran 2026

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |19:30 WIB
Korlantas Polri Petakan Titik Rawan Kecelakaan di Jalur Mudik Lebaran 2026
Ilustrasi mudik (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho memastikan telah memetakan titik-titik rawan kecelakaan atau black spot di jalur mudik Lebaran 2026. Bahkan, titik-titik tersebut akan menjadi prioritas pengamanan dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2026.

“Jadi titik-titik krusial tempat-tempat peristiwa kecelakaan, kita sudah punya data, namanya black spot. Hampir semua menjadi prioritas, baik di jalan tol, arteri, termasuk jalan-jalan yang menuju ke tempat wisata,” kata Agus dalam konferensi pers Update Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan persiapan mudik Lebaran di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Lebih lanjut, titik-titik black spot itu tersebar baik di jalur tol, arteri, hingga jalan-jalan menuju tempat wisata. Agus mengatakan, di titik krusial pihaknya juga sudah menempatkan pos pengamanan dan pelayanan.

“Dari titik-titik krusial khususnya yang melibatkan kecelakaan lalu lintas, di sana sudah didirikan pos pengamanan, ada pos pelayanan, termasuk juga pos terpadu,” paparnya.

Agus juga membeberkan hasil pelaksanaan Operasi Ketupat tahun sebelumnya. Hasil evaluasi menunjukkan Operasi Ketupat 2025 berhasil menurunkan angka kecelakaan lalu lintas hingga 31 persen serta menekan angka fatalitas korban hingga 51 persen.

