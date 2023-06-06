Humor Gus Dur: Kisah Gus Dur Tertidur saat Penataran P4 dan Mimpi Bertemu Bung Karno

JAKARTA – Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikenal sebagai sosok yang humoris. Gus Dur kerap melontarkan humor yang bisa membuat orag tertawa terbahak-bahak sekaligus meredakan ketegangan politik pada kala itu.

Salah satunya yakni humor yang diceritakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Mohamad Mahfud MD melalui akun twitter pribadinya.

BACA JUGA: Kala Gus Dur Sebut Manusia yang Tak Mau Akur Sama Seperti Unta

Alkisah, Mahfud menceritakan jika Gus Dur tertidur pada saat penataran Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4). Cucu pendiri Nahdlatul Ulama, Hadhratussyekh KH Hasyim Asy’ari itu memang diketahui kerap tidur dalam setiap acara yang diikutinya.

BACA JUGA: Cerita Gus Dur soal Pemimpin Diktator Tercebur Sungai dan Ditolong Pencari Ikan

Saat tidur dalam penataran P4 itu, Gus Dur dibangunkan oleh penatar. Ia lantas ditanya tentang konsep demokrasi. Dengan santainya, Gus Dur kemudian bangun dan mengatakan bahwa ia bermimpi bertemu dengan Presiden pertama RI, Ir Soekarno.