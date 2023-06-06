5 Kota Dunia dengan Udara Terbersih, Ada di Indonesia?

JAKARTA - Kualitas udara di suatu kota menjadi hal yang harus diperhatikan dan dijaga. Sebab, jika kualitas udara buruk, kenyamanan hidup masyarakat yang tinggal di kota tersebut tentu terganggu. Sebuah kota dapat disebut kota yang indah apabila memiliki kualitas udara yang baik.

Data terbaru dari World of Statistics menyebutkan sejumlah kota yang memiliki kualitas udara terbersih per Mei 2023.

Berikut 5 kota di dunia dengan kualitas udara terbersih:

1. Helsinki

Ibu Kota Finlandia, Helsinki, merupakan kota terdingin di wilayah Nordik. Suhu terendah di Helsinki mencapai minus 34,3 derajat Celsius.

Helsinki terletak di bagian selatan Finlandia, di tepi Teluk Finlandia dan Laut Baltik. Indeks kualitas udara Kota Helsinki mendapat predikat baik, berdasarkan IQ Air.

Tak heran penduduk Helsinki dan Finlandia dijuluki sebagai penduduk paling bahagia di dunia.

2. Reykjavik

Kota Reykjavik merupakan Ibu kota Islandia. Kota ini menjadi pusat budaya, ekonomi dan pemerintahan Islandia.