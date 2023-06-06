Cerita Bung Karno dengan Es Krim Ny. Oei Tjoe Tat

OEI TJOE TAT, menteri yang juga orang dekat Bung Karno, pada tahun 1967 masih mendekam dalam tahanan pemerintahan Soeharto.

Namun, saat itu ia mendapatkan kabar bahwa istrinya tergolek akibat sakit keras. Lalu ia diizinkan penguasa untuk menjenguk istrinya, tentu saja dengan pengawalan ekstra ketat.

Berapa waktu yang diberikan kepada mantan pejabat negara, yang ditahan hanya karena ia Sukarnois? Tidak lama, 15 menit saja. Seperti dilansir dari buku "Total Bung Karno" karya Roso Daras.

Itu pun tanpa privasi. Kelompok pengawal ikut masuk ke kamar, mengiringi Oei Tjoe Tat. Para pengawal bahkan dengan ketat menguping apa pun yang dikatakan Oei kepada istrinya yang tergolek lemas.

Demi melihat sang suami datang, Ny. Oei hendak bangun, tapi segera dicegah dokter. Oei begitu terpukul melihat istrinya tergolek sakit, sementara ia tak bisa berbuat banyak. Tidak banyak pula dialog yang terjadi dalam pertemuan yang begitu mengharukan, tetapi berlangsung pendek itu.

Praktis, sepanjang waktu pertemuan, yang tampak adalah saling tatap Oei Tjoe Tat dan istrinya. Mata keduanya berlinang air mata penuh makna.

Sekitar hari itu, Bung Karno diam-diam bertandang ke rumah sepupunya, keluarga Mualiff Nasution di Jalan Jawa, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam suasana prihatin, Bung Karno ditemani Hartini, hanya kumpul dan makan bersama dua-tiga ibu-ibu lainnya.