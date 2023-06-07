Penyaluran PKH dan Bansos di Gili Trawangan Hampir 100 Persen

PT Pos Indonesia (Persero) menyalurkan bansos sembako dan PKH di Pesisir Gili Trawangan. (Foto: dok. Sinergi Media Komunika)

GILI TRAWANGAN - PT Pos Indonesia (Persero) menyalurkan bansos sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Pesisir Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat (NTT). Penyaluran per (6/6/2023) malam telah menyentuh angka 99,05 persen.

Kepala Kantorpos Mataram Sigit Sugiharto menjelaskan alokasi bansos sembako dan PKH sebanyak 83.836 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah Gili Trawangan.

"Kami beserta tim menyisir penerima-penerima bantuan PKH sembako yang sampai dengan hari ini belum mengambil. Secara total ada alokasi sebanyak 83.836. Sampai posisi tadi malam (6 Juni) tersalurkan 99,05 persen. Jadi masih ada sekitar 800-an lebih KPM yang posisinya masih kami telusuri," ujar Sigit.

Pos Indonesia memastikan akan terus menyisir ke lokasi-lokasi untuk mengecek masyarakat yang belum menerima PKH. Rencananya, penyaluran akan dilakukan dengan aktivitas door to door atau mengantarkan langsung ke tempat tinggal KPM pada akhir pekan ini.

"Jadi rencana hari Sabtu-Minggu ini, kita lakukan aktivitas door to door kepada seluruh KPM yang belum mengambil. Apabila bila nanti pada saatnya mereka bisa dibayarkan akan langsung dibayarkan di lokasi masing-masing," ucapnya.