Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Penyaluran PKH dan Bansos di Gili Trawangan Hampir 100 Persen

Imam Rachmawan , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |18:21 WIB
Penyaluran PKH dan Bansos di Gili Trawangan Hampir 100 Persen
PT Pos Indonesia (Persero) menyalurkan bansos sembako dan PKH di Pesisir Gili Trawangan. (Foto: dok. Sinergi Media Komunika)
A
A
A

GILI TRAWANGAN - PT Pos Indonesia (Persero) menyalurkan bansos sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Pesisir Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat (NTT). Penyaluran per (6/6/2023) malam telah menyentuh angka 99,05 persen.

Kepala Kantorpos Mataram Sigit Sugiharto menjelaskan alokasi bansos sembako dan PKH sebanyak 83.836 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah Gili Trawangan.

"Kami beserta tim menyisir penerima-penerima bantuan PKH sembako yang sampai dengan hari ini belum mengambil. Secara total ada alokasi sebanyak 83.836. Sampai posisi tadi malam (6 Juni) tersalurkan 99,05 persen. Jadi masih ada sekitar 800-an lebih KPM yang posisinya masih kami telusuri," ujar Sigit.

Pos Indonesia memastikan akan terus menyisir ke lokasi-lokasi untuk mengecek masyarakat yang belum menerima PKH. Rencananya, penyaluran akan dilakukan dengan aktivitas door to door atau mengantarkan langsung ke tempat tinggal KPM pada akhir pekan ini.

"Jadi rencana hari Sabtu-Minggu ini, kita lakukan aktivitas door to door kepada seluruh KPM yang belum mengambil. Apabila bila nanti pada saatnya mereka bisa dibayarkan akan langsung dibayarkan di lokasi masing-masing," ucapnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187784//blt-JVBM_large.jpg
Ini 3 Pola Penyaluran Bansos dan BLT di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/320/3172763//blt_di_september-tn3k_large.jpg
Berikut Cek Bansos PKH dan BPNT Cair Rp600.000 di September 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/320/3172765//bansos_di_september_2025-tWJU_large.jpeg
Tanggal Berapa Bansos PKH dan BPNT di September 2025 Cair? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/320/3164796//bsu_cair_di_kantor_pos-yn0d_large.jpg
BSU 2025 Rp600.000 Cair di Agustus, Berikut Syarat hingga Cara Cek Penerima Bantuan Subsidi Upah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159938//bansos-SPlb_large.jpg
Ini Perbedaan Kartu PKH dan KKS di Program Bansos Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/320/3156635//bansos-2Rtp_large.png
4 Fakta Bansos BPNT Cair Habiskan Rp20,2 Triliun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement