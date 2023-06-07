Humor Gus Dur: Kisah Unik Gus Dur Punya 2 Tanggal Lahir

JAKARTA – Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur dikenal sebagai sosok yang humoris. Gus Dur kerap melontarkan humor yang bisa membuat orang tertawa terbaha-bahak sekaligus meredakan ketegangan politik pada kala itu.

Salah satunya adalah kisah tentang dirinya yang lupa tanggal lahirnya sendiri saat ditanya guru sekolah.

Dilansir laman Gusdur.net, alkisah Gus Dur masih kecil dan mendaftar sebagai siswa di salah satu sekolah dasar (SD) di Jakarta. Kemudian salah seorang guru bertanya kepadanya.

"Namamu siapa, nak?,” tanya sang guru.

Lalu Gus Dur menjawab, "Abdurrahman Wahid."

Guru tersebut lanjut mengajukan pertanyaan lainnya. "Tempat dan tanggal lahir?"

"Jombang ... ," jawab Gus Dur.

Tapi setelah memberi tahu tempat lahirnya, Gus Dur terdiam sejenak. Ia berusa mengingat tanggal, bulan, dan tahun berapa dia dilahirkan.

Setelah ingat dengan tepat, Gus Dur kecil pun menjawab pertanyaan gurunya itu.