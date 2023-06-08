Bukukan Laba Tertinggi, 45 Ribu Masyarakat Terima Manfaat TJSL Pertamina

Jakarta- Di tahun 2022, Pertamina tidak hanya membukukan laba dan kinerja operasional yang tertinggi sepanjang sejarah. Sebagai BUMN energi di Indonesia, Pertamina juga memberikan manfaat bagi 45 ribu masyarakat yang berada di sekitar area operasi melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati menjelaskan sebagai BUMN Pertamina mempunyai tanggung jawab kepada lingkungan dan komunitas dengan mengusung tema “energizing community sustainability”.

Menurutnya, Pertamina tidak hanya mengupayakan pertumbuhan keberlanjutan bagi perusahaan dan karyawan, melainkan juga bagi masyarakat.

Dari program TJSL tersebut, Pertamina dapat menjangkau lebih dari 17.000 Ibu dan Anak (Kesehatan), 14.000 UMKM Perempuan (Kemandirian), 12.000 Kepala Keluarga (Pangan Sosial), berhasil menyerap hingga 4.000 Tenaga Kerja, memberdayakan 2.600 Petani dan Nelayan dan 500 lebih sahabat disabilitas, dan 1.500 Pelajar (Pendidikan).

“Kita harus mengajak seluruh masyarakat agar sama-sama bisa sustainable living dan sustainable economy,” ujar Nicke Widyawati dalam acara Media Briefing Capaian Kinerja 2022 yang berlangsung di Grha Pertamina, Jakarta pada Selasa, 6 Juni 2023.