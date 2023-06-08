Humor Gus Dur: Kisah Pengantin Bom Bunuh Diri Menyesal Ketemu Bidadari Surga

JAKARTA – Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur diketahui kerap melontarkan humor. Humor ini bisa membuat orang tertawa terbahak-bahak dan meredakan ketegangan politik pada kala itu.

Salah satunya adalah kisah yang diambil dari laman Santri Gus Dur tentang pelaku bom bunuh diri yang menyesal bertemu bidadari. Alkisah, suatu hari pelaku bom bunuh diri atau disebut juga ‘pengantin’ menjadi pembicaraan hangat. Dia menjadi sangat diwaspadai semua pihak.

Suatu hari Gus Dur ditanya oleh wartawan terkait maraknya ‘pengantin’ itu karena sebagian orang percaya bahwa itu tidak berdosa dan matinya syahid.

Lalu para ‘pengantin’ meyakini kelak jika meninggal dunia akibat meledakkan diri, maka akan bertemu bidadari di surga.

"Gus, menurut Anda, betulkah para pengebom itu mati syahid dan bertemu bidadari di surga?" tanya seorang wartawan.

"Memangnya sudah ada yang membuktikan?" tanya balik Gus Dur.

"Tentu saja belum kan, ulama maupun teroris itu kan belum pernah ke surga," tambah Gus Dur.