3 Fakta KPK Sita Sejumlah Mobil Mewah hingga Barang Elektronik Andhi Pramono

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengamankan berbagai mobil mewah diduga milik mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono (AP). Mobil itu diamankan setelah tim penyidik menggeledah sejumlah lokasi di daerah Batam.

1. Amankan 3 Mobil Mewah

Mobil mewah diduga milik Andhi Pramono yang berhasil diamankan itu adalah Hummer, Totoya Roadster, hingga Mini Morris. Mobil-mobil tersebut diduga berasal dari hasil penerimaan gratifikasi Andhi Pramono.

"Di tempat terpisah menemukan tiga mobil merek Hummer, Toyota Roadster dan Mini Morris," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (7/6/2023).

2. Ditemukan di Ruko Tertutup

Berbagai mobil mewah yang diduga hasil gratifikasi Andhi Pramono tersebut ditemukan tim penyidik KPK di sebuah ruko tertutup. Andhi Pramono diduga sengaja menyembunyikan mobil-mobil tersebut.