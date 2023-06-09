Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kala Soeharto Tak Pede Dijodohkan dengan Ibu Tien

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |07:02 WIB
Kala Soeharto Tak Pede Dijodohkan dengan Ibu Tien
Soeharto dan Ibu Tien. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

SUASANA perundingan antara pemerintah Indonesia dan Belanda sedang hidup, setelah Dewan Keamanan PBB menengahi persoalan Indonesia. Terdengar bahwa rundingan itu akan dilaksanakan di atas kapal Amerika “Renville” yang telah berlabuh di permulaan Desember di Tanjung Priok.

Dan suasana rundingan Indonesia-Belanda ini ternyata disambung dengan rundingan mengenai Soeharto pribadi.

Datanglah keluarga Pak Prawirowihardjo yang tinggal di Wuryantoro ke daerah di sekitar tempat Soeharto. Maka dia menemui mereka. Percakapan mereka pada mulanya menyangkut hal-hal yang biasa saja. Tetapi tidak lama setelah itu muncul pertanyaan yang tidak Soeharto sangka.

Ibu Prawiro bertanya soal hari depan Soeharto. Diingatkannya bahwa Soeharto sudah berusia 26 tahun. Dan hal ini menjadi pikirannya. Sebab di kampungnya, orang seusia itu mestinya sudah berumah tangga.

"Mula-mula saya tidak menganggap serius soal ini. Saya jelaskan kepada mereka bahwa saya sedang sibuk di Resimen. Perjuangan belum selesai. Kekacauan masih mengancam. Belanda masih belum mau angkat kaki dari negeri kita," demikian penuturan Presiden Soeharto, dikutip dari buku “Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya” yang ditulis G Dwipayana dan Ramadhan KH, diterbitkan PT Citra Kharisma Bunda Jakarta, tahun 1982.

Tetapi Ibu Prawiro menekankan bahwa perkawinan tidak perlu terhalang oleh perjuangan. Membentuk keluarga adalah penting.

“Tetapi siapa pasangan saya?” saya balik bertanya kepada mereka. Soeharto tidak punya calon.

“Percayakan soal itu kepada kami,” kata Bu Prawiro.

“Kamu masih ingat kepada Siti Hartinah, teman sekelas adikmu, Sulardi, waktu di Wonogiri?” tanya Ibu Prawiro. Soeharto mengangguk, mengiyakan.

“Tetapi bagaimana bisa?” pikir Soeharto.

“Apa dia akan mau?” tanyanya.

“Apa orang tuanya akan memberikan? Mereka orang ningrat. Ayahnya, Wedana, pegawai Mangkunegaran,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kisah Soeharto Ibu Tien soeharto
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/337/3145900/soeharto_ap-6ETR_large.jpg
Kisah Pahit Soeharto Jadi Pengangguran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/337/3126679/soeharto-1PHp_large.jpg
Jejak Soeharto Tiadakan Open House Lebaran saat Ekonomi Terpuruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/337/3033355/kisah-pak-harto-berikan-bantuan-100-ribu-ton-beras-untuk-bencana-kelaparan-afrika-dJcB8YB9mB.jpg
Kisah Pak Harto Berikan Bantuan 100 Ribu Ton Beras untuk Bencana Kelaparan Afrika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/337/3032702/mengenal-sosok-jenderal-yang-berani-panggil-soeharto-monyet-1gIbhUVQEN.jpeg
Mengenal Sosok Jenderal yang Berani Panggil Soeharto Monyet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/337/3023803/5-media-massa-yang-diberedel-oleh-soeharto-di-era-represif-orde-baru-BxhBn604OC.jpg
5 Media Massa yang Diberedel oleh Soeharto di Era Represif Orde Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/337/3018688/geser-soekarno-kisah-awal-soeharto-naik-tahta-jadi-presiden-3qKzNUC5Ci.jpg
Geser Soekarno, Kisah Awal Soeharto Naik Tahta Jadi Presiden
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement