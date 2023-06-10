Humor Gus Dur: Kisah Kiai Salah Sebut Internet Jadi Eternit

JAKARTA – Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur diketahui kerap melontarkan humor. Humor ini bisa membuat orang tertawa terbahak-bahak sekaligus meredakan ketegangan politik pada kala itu.

Salah satunya adalah kisah yang diambil dari buku 'Tertawa Bersama Gus Presiden Dur' karya Hermawan Sulistyo.

Alkisah, suatu hari ada seorang kiai yang dengan penuh kebanggaan menceritakan pembangunan pesantrennya kepada Gus Dur.

"Pesantren saya sudah jadi. Lengkap, bangunannya luas, bertingkat. Ada pula eternitnya," terang kiai tersebut.

"Eternit? Setiap bangunan kan memang ada eternitnya?,” tanya Gus Dur.